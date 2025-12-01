Rompehielos nuclear “Siberia”: cómo es el imponente buque ruso que abre caminos del Ártico

Internacionales

Entre la niebla del Ártico emerge el Sibir —o Siberia—, uno de los rompehielos nucleares más avanzados de Rusia. Diseñado para mantener abiertas las rutas marítimas en una región donde el hielo supera fácilmente el metro y medio de espesor, este coloso garantiza el abastecimiento de puertos aislados como Pevék, cuya supervivencia depende de que los rompehielos puedan escoltar a los cargueros hacia destino.

El rompehielos Siberia es un buque de propulsión nuclear del proyecto 22220 ruso, con una eslora de 173 metros y 34 metros de manga.

El Siberia pertenece a la nueva generación de rompehielos rusos y se distingue por su potencia: dos reactores nucleares RITM-200, cada uno con 175 MW térmicos, alimentan turbinas eléctricas que generan más de 60 MW de potencia total.

Según explicó el divulgador sobre asuntos nucleares Alfredo García, estos reactores compactos, de agua a presión, están diseñados para operar durante años sin recarga, soportando las condiciones extremas de la navegación polar.

Rusia cuenta con la mayor flota nuclear civil del mundo, con ocho rompehielos activos y cuatro en etapa de planificación para su construcción. También tiene el carguero nuclear Sevmorput, que recorre la Ruta Marítima del Norte.