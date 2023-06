Romina a Heber: “Solo quiere poder, le miente a la gente como mintió en el Parlamento”

Política

No me simpatizas

En las últimas horas, la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, primera denunciante del senador Gustavo Penadés, apuntó nuevamente contra el también nacionalista Luis Alberto Heber, ministro del Interior.

En un breve video divulgado en sus redes sociales, Papasso insistió en destacar su prolongada militancia en el partido Nacional y lamentó el ninguneo y maltrato que —sostuvo— recibió de buena parte de la cúpula partidaria.

“La mayoría del Partido Nacional me ha despreciado, humillado y discriminado públicamente, y sin embargo yo estoy acá, más fuerte que nunca para seguir luchando para que se diga la verdad”, expresó.

“No voy a permitir que se me trate de mentirosa y digan que no me conocen, cuando me conocen muy bien”, advirtió la militante, para luego pasar del plural al singular y dirigirse de forma directa a Luis Alberto Heber.

En el video, sostuvo que el ministro del Interior la conoce desde hace años. “Sabe de mi militancia por todos lados, incluso me advirtió de que no fuera a ciertos barrios […] yo he ido a operativos policiales, nos hemos cruzado en actos políticos, siempre nos hemos visto y sabe muy bien quién soy: usted está mintiendo, le miente a la gente, como mintió en el Parlamento”, acusó.

Finalmente, subrayó el efecto que tuvo la denuncia que ella radicara en marzo contra el senador Gustavo Penadés: “Se destapó toda una red de explotadores sexuales […] que no va ser Gustavo Penadés el único procesado, sino otras personas más”.

En contrapartida, consideró que hay “defensores de delincuentes y usted es uno”, descalificó nuevamente al ministro.

“Usted no es un blanco, usted lo único que cuida es su banca política, lo único que quiere es poder. Toda la vida vivió del pueblo y nunca hizo nada por el pueblo […]. Usted no es capaz, no merece el lugar en el que está”, aseveró.