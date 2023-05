Romina Celeste y el seguimiento a la declaración de Penadés: acusaciones, tuits y video

Política

Si bien son ocho las personas que denuncian al senador del Partido Nacional Gustavo Penadés por explotación de menores, se desconoce la identidad de la gran mayoría de las víctimas. Sin embargo, una de ellas sí: Romina Celeste Papasso. La militante nacionalista denunció al legislador meses atrás y narró que el hecho había ocurrido cuando era menor de edad, pero que decidió denunciarlo por sus declaraciones cuando, en ocasión del recibimiento a Luiz Inácio Lula da Silva, ella escupió a una funcionaria municipal.

Papasso contó en un video que publicó en su cuenta de YouTube que era un día especial que venía esperando hace mucho tiempo. Muestra de ello es que hizo prácticamente un seguimiento a la declaración de Penadés en la Fiscalía de Delitos Sexuales. El primer tuit lo realizó a las 12:49 horas, cuando destacó que a las 15:00 “declaraba el pedófilo” en la Fiscalía de la calle Uruguay. “Cobardes. #CONLOSNIÑOSNO”, tuiteó.

Luego, sobre las 14:46, publicó otro tuit, pero este junto a una fotografía de la Fiscalía y una zona vallada. Además de la foto, escribió: “El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio la orden de colocar vallados para cuidar a su “amigo pedófilo”. “Lo sigue respaldando”, criticó la militante nacionalista.

Más adelante, citó un tuit de Subrayado en el que se registraba la declaración del abogado defensor del legislador, que era acompañado de varios efectivos policiales, algo que Papasso criticó duramente. “¿No hay inseguridad en los barrios? ¿Tantos policías para cuidar a esta rata?”, cuestionó.

Ya pasadas varias horas de la declaración, Papasso recordó una fotografía en la que ella se dirigía a la Fiscalía para declarar ante la fiscal del caso, Alicia Ghione, y la comparó con la llegada de Penadés. “Cuando caminas con la verdad, no necesitas custodia policial”, dijo, y agregó en otro tuit que el senador declaró “lo que esperaban”.

“Negaron todo en su declaración, ahora vamos a seguir adelante, es importante que todo el pueblo uruguayo sepa la verdad y se haga justicia. Las autoridades lo siguen defendiendo y le mandaron custodia”, aseguró.

Por último, Papasso analizó las declaraciones del abogado del senador y, a su entender, en las palabras del profesional del derecho quedó “confirmado” que el profesor de historia Sebastián Mauvezín (acusado de ser intermediario para generar el contacto con Penadés) y el legislador son “amigos”.

“No es solo militante, tiene una amistad con Gustavo Penadés, el amigo le hacía de intermediario con los menores, más que confirmó el vínculo entre ellos. Qué lindas amistades el dinosaurio de Heber, el pedófilo y el profesor de historia”, escribió.

El video

Culminada la instancia de declaración de Penadés, Papasso hizo un video en el que se dirigió al “pueblo uruguayo” y, entre otras cosas, agradeció a quienes la “aguantaron” en el proceso y por estar presente durante estos dos meses.

“Quiero decirles que hoy llegó el día que esperé y conté, día por día, para que llegara y que estoy muy conforme con el trabajo de la Fiscalía. Quiero decirles que esto es un tema que le importa a toda la sociedad, que le ha importado más al pueblo uruguayo que a los propios políticos. Políticos de todos los partidos que evitaron hablar de la situación, que empezaron a hablar cuando empezaron a caer varias denuncias”, indicó.

“Le agradezco a la gente que desde el primer momento creyó en mi palabra y a los que no, pero después me mandaron sus mensajes y empezaron a creer, les agradezco también. Obviamente que esto es un tema que va más allá del tema partidario, pero lamentablemente lo convirtieron en un tema político desde que personas, integrantes del gobierno, salieron a respaldar a la persona que había denunciado. Eso no puede pasar, no puede pasar que un ministro del Interior salga a defender a una persona que está siendo denunciada por más de una persona por abuso sexual”, agregó.

Finalmente, Papasso dijo que seguirá adelante porque no está sola: “Hay más personas atrás, hay muchos más adolescentes y hay muchas personas que sufrieron esta situación y no la voy a voy a dejar pasar. A mí nadie me va a callar”, concluyó.

