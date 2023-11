Judiciales

Romina Celeste tras medidas cautelares por denuncia a Nacho Álvarez: “Esto no se termina”

Montevideo Portal

La militante del Partido Nacional y primera denunciante en el caso del exsenador Gustavo Penadés, Romina Celeste Papasso se expresó nuevamente en redes sociales, tras la decisión de la Justicia de prohibir que mantenga “comunicación o relacionamiento” con el periodista Ignacio Álvarez.

En un video que divulgó en X (Twitter), Papassó expresó: “Estoy muy conforme con la resolución del juez en la que dice que no nos podemos comunicar mutuamente ni subir publicaciones del uno al otro agraviante. Sí podemos hablar entre uno y el otro con respeto. También quiero decirles que esto no se termina. Él subió en sus redes sociales una resolución del Poder Judicial en un Juzgado de Familia, donde solamente dan medidas cautelares. Ahora tiene dos denuncias por extorsión, de la fiscal Alicia Ghione y mía. Así que esto no se termina”.

El juez del Juzgado de Familia Especializado de 5º Turno, Juan March, dispuso tras la audiencia de este martes la prohibición de comunicación y relacionamiento entre el Álvarez y Papasso.

Sin embargo, la disposición judicial que se estableció por 180 días se aclaró que la prohibición es “por cualquier medio, sin perjuicio de tener presente el rol y labor del comunicador”.

A su vez, March intimó a Álvarez “a evitar cualquier acto que tienda a la revictimización, agresión o que impliquen algún tipo de violencia contra Papasso por razones de su salud mental”, según el documento divulgado en X (Twitter) por el periodista.

También se prohíbe a Papasso que se comunique o relacione personalmente, o través de terceras personas, con Álvarez por un plazo de 180 días.

La militante del Partido Nacional, al igual que la fiscal Ghione, presentaron en los últimos días denuncias contra Álvarez por presuntas extorsiones.

En tanto, el periodista también acusó ante la Justicia a la militante del Partido Nacional por amenazas, pero dicha causa está a cargo del fiscal de Flagrancia y Turno de Montevideo de 8º Turno, Leonardo Morales.

Tras la audiencia, el periodista dijo en diálogo con Telenoche que se “hizo Justicia”.

“Si alguien acá cometió delito fue Romina Celeste hacia mí extorsionándome para que yo no saliera al aire y para que no dijera todo lo que igual dije, hasta hubo amenazas de bombas, ya saben”, apuntó Álvarez, que además leyó en vivo una parte de la resolución del juez que intima a Papasso al cese de cualquier acto de perturbación o intimidación hacia Álvarez a través de redes sociales”.

Esta denuncia va a terminar archivada y Romina Papasso obviamente que va a terminar condenada por la Justicia por una cantidad de delitos que cometió”.

Con respecto a Ghione, aseguró que el fiscal de Corte, Juan Gómez, la tendría que haber sacado del caso Penadés “para darle garantías a todos”.

“Pero a Gómez no le dio, porque a él siempre le tiembla la mano”.

Hoy fue la audiencia en el juzgado de familia con Ignacio Alvarez, conforme con las medidas que tomó el juez. Ahora se viene otra instancia judicial por la denuncia penal de la fiscal Alicia Ghione y mía por extorsión. Luego subo la conferencia hablando de temas importantes! pic.twitter.com/DCmDVPpzYi — ?????? ??????? (@romina_uy) October 31, 2023

