Romina Celeste tras imputación de Penadés: “Fracasaron en su defensa, van a atacarme"

Tras una extensa audiencia de formalización, el senador desaforado Gustavo Penadés resultó imputado por la presunta comisión de once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad.

En la misma instancia, el profesor de Historia Sebastián Mauvezín fue imputado en calidad de autor “por la presunta comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real”. Como medida cautelar, se dispuso para ambos prisión preventiva por 180 días.

Luego de que se hiciera pública la resolución judicial, la militante nacionalista Romina Celeste Papasso utilizó sus redes sociales para manifestarse al respecto. En marzo pasado, Papasso fue la primera denunciante del legislador.

En aquella ocasión, Papasso adelantó en Twitter que se disponía a publicar un video con el fin de “hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quién soy”.

En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. NO ES FÁCIL!! — ?????? ??????? (@romina_uy) March 26, 2023

Horas después le puso nombre y apellido a su denuncia, y comenzó entonces uno de los casos judiciales más sonados de los últimos tiempos.

“En los estrados me voy a defender”, sostuvo el senador en aquellos días, asegurando su inocencia. Luego se acumularon las denuncias contra él, y poco a poco se diligenció la prueba que condujo a la imputación de anoche.

“Hoy fue imputado por once delitos un político que abuso de varios menores de edad durante toda su vida. No solo lo hacía sexualmente, también lo hacía abusando de su poder como político”, escribió Romina Celeste en la red social.

“Quiero contarles que jamás me arrepentí de ser la primera denunciante y dar lugar a que se iniciara una investigación. No les voy a negar que los primeros meses fueron muy difíciles, porque él me amenazó que me iba a denunciar y además tenía el apoyo de todas las autoridades”, refirió.

“No fue fácil, yo no tenía pruebas de lo que estaba denunciando. Quiero decirles que siempre fui con la verdad y dejé todo en mi vida por esta causa. No solo por mí, también por las otras víctimas, tenía que estar fuerte porque es un tema muy sensible para toda la sociedad”, recapituló la militante del PN

“No fue fácil enfrentarme al poder. Nunca creé ningún tipo de chats, fui compartiendo por Twitter la misma información pública que iba saliendo en redes sociales. Estoy muy conforme con la investigación de la fiscalía. Estoy pronta para defenderme sea cual sea el motivo. Sé que no tienen nada para defenderse y fracasaron en su defensa, entonces van a atacarme y yo me voy a defender”, cerró.