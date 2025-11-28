Política

Romina Celeste sobre sus días en la cárcel: “Me inventaban que yo supuestamente golpeaba”

Montevideo Portal

Romina Celeste Papasso habló por primera vez luego de haber salido en libertad tras estar en prisión desde mayo de 2024 por realizar una denuncia falsa en contra del actual presidente de la República, Yamandú Orsi.

La exmilitante del Partido Nacional pasó por varios centros carcelarios por haber protagonizado algunos conflictos con otros reclusos.

Este viernes, Papasso habló en el programa Entre rejas de Undertake Media y se refirió a su causa y a su paso por la cárcel. “Es complicado, porque una está acostumbrada a tener un papel en la vida donde ayudás, estás con la gente y donde no te gusta que te den órdenes”, dijo.

“Me inventaban un personaje de que yo supuestamente golpeaba. Era una persona que confrontaba”, mencionó.

La exmilitante nacionalista explicó que logró terminar el liceo en prisión y que siguió la orientación Derecho. Un objetivo que logró en tiempo, ya que pretendía “terminarlo antes de fin de año”.

Papasso mencionó que se enteró de su libertad “mucho antes” que la opinión pública. Al momento de quedar en libertad, el proceso “demoró un montón, se cayó el sistema. La gente que iba a visitar me pedía selfies”, contó.

Los días posteriores a su salida del centro penitenciario “fueron de mucha tranquilidad”. “Estoy bastante lejos de los medios de comunicación, porque los mismos periodistas que tiraron para el lado malo, ahora quieren tirar para el otro lado”.

“Uno de los momentos que sufrí de verdad fue cuando me dieron unos días que me mandaron a mi casa con tobillera, porque ahí [los periodistas] empezaron a tirar tanta mierda para que me tiraran a la cárcel”, dijo.

Por otro lado, Papasso aseguró estar conforme con la fiscal que investigó su caso, Sandra Fleitas, ya que —según explicó—, no tomó la opinión de la sociedad para pedir su condena ante la Justicia. Además, confesó ser “seguidora” de la magistrada.

Con respecto a la denuncia falsa contra Orsi, aseguró: “No me arrepiento de nada, pero cuando me equivoco intento no volver a equivocarme”.

Además, explicó por qué realizó la demanda contra el mandatario: “A mí el Partido Nacional me cerró las puertas por la denuncia a Penadés. Entonces yo quise hacer algo para que el Partido Nacional me volviera a abrir las puertas y la re cagué. Lo hice por amor y por sentimiento”.

En la misma línea, mencionó que está “dolida” con el exsenador Luis Alberto Heber.

Con respecto a su denuncia al exsenador Gustavo Penadés, Papasso aseguró que la sostiene y que en la cárcel “hicieron todo lo posible” para que la retire.

