Romina Celeste Papasso tuvo un accidente en ruta 10, Rocha: despistó y volcó

Un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 10, kilómetro 200, en el departamento de Rocha, terminó sin personas lesionadas este martes por la noche.
El hecho se registró a las 22:30 horas, cuando un automóvil que circulaba en dirección este-oeste despistó, volcó —por causas que aún están siendo investigadas— y se detuvo en la faja natural contigua a la carretera.
El vehículo era conducido por Romina Celeste Papasso, de 32 años, quien fue atendida en el lugar por una unidad de emergencia móvil. Según el parte médico, no presentó lesiones y su espirometría resultó negativa.
Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.
