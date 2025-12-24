Contenido creado por María Noel Dominguez
Romina Celeste Papasso tuvo un accidente en ruta 10, Rocha: despistó y volcó

La espirometría dio negativa y las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.

24.12.2025 06:58

Un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 10, kilómetro 200, en el departamento de Rocha, terminó sin personas lesionadas este martes por la noche.

El hecho se registró a las 22:30 horas, cuando un automóvil que circulaba en dirección este-oeste despistó, volcó —por causas que aún están siendo investigadas— y se detuvo en la faja natural contigua a la carretera.

El vehículo era conducido por Romina Celeste Papasso, de 32 años, quien fue atendida en el lugar por una unidad de emergencia móvil. Según el parte médico, no presentó lesiones y su espirometría resultó negativa.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.