Rodolfo Hernández, “el viejito de TikTok” millonario que aspira ser presidente de Colombia

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

Con el 28,17 % de los votos, el pasado 29 de mayo Rodolfo Hernández accedió a la segunda vuelta que lo enfrentará a Gustavo Petro, histórico actor de la escena política colombiana y líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico. El próximo 19 de junio, los dos candidatos y sus antagónicas visiones políticas medirán sus fuerzas para determinar quién ocupará la Casa de Nariño y sucederá al actual presidente, Iván Duque.

En un fenómeno similar al que sucedió en Chile, los dos candidatos que acceden al balotaje no son representantes de las diversas variantes de la centro-derecha que se han disputado históricamente el poder en el país, sino que se muestran con posiciones más distanciadas entre sí dentro del espectro político.

En el caso de Petro, se trata de la tercera candidatura presidencial, tras postularse en 2010 y 2018 (cuando perdió ante Duque en segunda vuelta). Pero Hernández, sin ser ajeno a la política local, es la primera vez que se mide en una contienda nacional.

El millonario al que no le interesa negarlo

Con 77 años de edad, e ingeniero civil de carrera y propietario de la empresa Constructora HG, Hernández ha repetido en varias ocasiones que es millonario y que no le interesa negarlo, remarcando además que por ese motivo su afán de alcanzar la presidencia no persigue un objetivo económico. Incluso, en una entrevista con la revista Bocas, consignada por Infobae, el candidato aseguró que su patrimonio asciende a los 100 millones de dólares.

“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé. Lo que quiero es devolverles a los colombianos un poco de lo que me han dado”, aseguró Hernández en un video de campaña publicado en redes sociales.

Según afirma en la publicidad, cuando asumió como alcalde de Bucaramanga (ciudad al noreste de Colombia), en 2015, él donó todo su sueldo para “poner las necesidades de los más pobres” por encima de sus “privilegios”. Incluso sostiene que puso plata de su “bolsillo” para “cumplir con el sueño de los jóvenes que querían estudiar pero que por su situación económica no podían hacerlo”.

“Doné más de 1.000.000.000 de pesos (más de 264 millones de dólares al cambio actual) para que los jóvenes estudiaran”, asegura en el spot en el que anunció su compromiso de donar su sueldo en caso de acceder a la Presidencia y “entregárselo a los más necesitados”.

En la entrevista con la revista Bocas se refirió a cómo hizo su fortuna en la construcción, aunque planteó que no fue un proceso sencillo: “Alcancé a tener 1.500 casas hechas sin vender, y pagando intereses. Ante esa situación, se me ocurrió financiar yo mismo a la gente y quitar al banco de en medio. A los tres años pagué las cuotas iniciales y las cuotas mensuales de las casas, pasé toda la deuda y me quedé con las hipotecas. Ese día me volví rico”.

El “viejito de TikTok” y su cruzada “anticorrupción”

Con el fin de mostrar una impronta antisistema en su campaña, Hernández conformó la “Liga de Gobernantes Anticorrupción”, plataforma política en la que sostiene su candidatura presidencial.

Hernández ha mantenido desde sus inicios un discurso que apunta a los “politiqueros corruptos” como causantes del “hambre” que vive parte de la ciudadanía colombiana.

Conocido popularmente bajo el apodo de “el viejito de TikTok”, por el uso de esta red social como base de su campaña, en sus videos ha lanzado propuestas tales como una reforma que apunte a reducir impuestos como el IVA, la prohibición de productos importados para defender los “producidos en Colombia” o legalizar la marihuana, según señala el diario argentino Perfil.

"No hay que tener miedo a la legalización del cannabis. Si se administra bien es una fuente de generación de riqueza, especialmente de los campesinos que la van a cultivar", dijo en uno de los videos.

Hernández no participó de ningún debate formal de cara a las elecciones nacionales, algo que usó incluso como recurso humorístico en la plataforma.

De hecho, el político ya confirmó que no participará de ninguna instancia similar frente a su opositor, Gustavo Petro, previo al balotaje.

“En la mañana de este miércoles, 1 de junio, después de una reunión con su estratega de campaña, Ángel Beccassino, y su equipo de trabajo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández tomó la decisión de no asistir a los debates que se organizan de cara a la segunda vuelta", expresó su equipo de campaña en un escueto comunicado consignado por EFE.

Para entender la clave del éxito de una campaña política, muchas veces se deja de lado a los asesores en comunicación que tejen finamente la imagen de sus candidatos.

En lo relativo a quien orquestó el fenómeno del "viejito de TikTok" todo apuntaba a que el responsable fue Víctor López, asesor español de comunicación que, con su empresa Kayros Group, estuvo detrás de la búsqueda del voto latino de Donald Trump y de la campaña de Nayib Bukele en El Salvador.

Desde la campaña de Hernández, el pasado 1 de junio, se emitió un comunicado en el que decían que el español se acercó y presentó una propuesta de estrategia y comunicación "que no fue aceptada" por el colombiano, según consignó EFE.

Sin embargo, tras ser consultado por la agencia de noticias, López ratificó que sí formó parte de la campaña hasta el 27 de enero y que fue quien diseñó la estrategia que el candidato uso en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y, por supuesto, Tik Tok.

"Aterricé en la campaña en Bucaramanga un 30 de octubre de 2021 y desde el inicio establecimos una nueva Hoja de Ruta Estratégica, analizamos el impacto, contenidos, herramientas que se estaban utilizando en la campaña, modernizándolos, reenfocando redes como el TikTok, renovando la imagen del 'Inge', como lo llamamos cariñosamente o el "viejito pero sabroso'", alegó el consultor comunicacional.

Su visión sobre las mujeres en la política.

“El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”, dijo el pasado miércoles el candidato en una entrevista radial consignada por El País de Madrid. La frase la dijo como ampliación de una idea que había formulado una semana antes, en otra entrevista, en la que respondió cuál era su visión sobre las mujeres en la política.

Hernández dijo entonces que no le parecía buena idea que hubiera mujeres en cargos directivos en la órbita política. “Es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa. La mujer metida en el gobierno, a la gente no le gusta”, planteó.

Quien acompaña al candidato en la fórmula como postulante a vicepresidenta es Marelen Castilllo, de 53 años, una licenciada en biología y química e ingeniera industrial sin trayectoria política previa.

El político se refirió además a la figura de primera dama, cargo oficial en Colombia y dijo: “No debe estar allá (en la Casa de Nariño, sede presidencial) metida con carro, con chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. No estamos pa’ eso”.

“En la presidencia hay una oficina que le ponen primera dama, le ponen como 20 carros, guardaespaldas, choferes, tamales, arepas de huevo, a llevar a las amigas allá a joder, a perturbar, eso para qué. Ella me puede ayudar desde aquí”, dijo, en referencia a su casa.

En la misma entrevista ante Caracol Radio se refirió a la tipificación penal del femicidio en Colombia. “El gobierno, para solucionar los problemas, se inventa delitos. Por ejemplo, una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que es un homicidio de una mujer, y metió una ley, y creo que la ley pasó, pero tengo entendido que la Corte la tumbó. (…) ¿Se acabó el ataque violento que lleva a la muerte a una mujer? No se acabó, eso sigue igual o peor”, dijo.

El "Inge" y sus apoyos de cara al balotaje

Para quienes vivimos fuera de Colombia, sin dudas el nombre que más nos resuena al revisar la lista de políticos que apoyan la candidatura de Hernández es el de Ingrid Betancourt, líder del Partido Verde Oxígeno y excandidata presidencial, conocida por haber sido secuestrada entre el 2002 y el 2008 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La política tuvo que retirar su candidatura en mayo, luego que las encuestas arrojaran que su postulación alcanzaría cerca de un 0,5% de los votos. Luego de eso, anunció su adhesión a la campaña que impulsa a Hernández a la presidencia.

"Esta decisión se fundamenta en la convicción de que es más lo que une a los dos candidatos que lo que los separa, en el entendido de ofrecerles a las colombianas y colombianos una opción presidencial que los congregue en torno a una misma filosofía respecto al manejo ético de lo público, y en la lucha sin cuartel a la politiquería y a la corrupción que de ella se deriva", rezaba el acuerdo firmado por los candidatos en Barranquilla, consignado por El País de Madrid.

Luego de que Hernández sorprendiera en la primera vuelta al ambiente político colombiano al llegar al segundo puesto, otros partidos políticos salieron a manifestar su apoyo al "Inge", como se lo conoce coloquialmente al exalcalde bumangués.

Creemos Colombia, liderado por Federico Gutiérrez, candidato que en las pasadas elecciones del 29 de mayo obtuvo el tercer lugar, con 23,94 % y anunció ese mismo día su apoyo a Hernández.

El Movimiento de Salvación Nacional, un partido de derecha de corte populista que se escindió en 1990 del Partido Conservador, manifestó también su apoyo por la dupla Hernández-Castillo luego de que su candidato, Enrique Gómez Martínez quedara atrás en la contienda política, con un 0,23 % de los sufragios.

