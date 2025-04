Rocha: un niño de 7 años ingresó a escuela en José Pedro Varela con un arma

Policiales

Montevideo Portal

Un niño de 7 años, estudiante de la escuela 2 de la localidad de José Pedro Varela, Rocha, ingresó al centro educativo con un arma esta semana, por lo que se desplegó el protocolo establecido por la Administración de Educación Pública (ANEP) para estos casos.

“El niño llegó con un arma a la escuela, por la información primaria, es un arma de aire comprimido que no funcionaba, pero evidentemente es un arma que entró a un aula”, relató a Telenoche (Canal 4) este miércoles Gabriela Salsamendi, directora general de Primaria.

Entonces, la jerarca contó que “se desplegaron una serie de acciones que surgen a partir de esta constatación”.

“Un arma en la clase llama la atención y, a partir de allí, se generan una serie de protocolos que implican el llamado a la policía, a la familia y la intervención del programa de escuelas disfrutables”, explicó.

Si bien Salsamendi consideró que “seguramente” se trata de una travesura, igualmente dijo: “Es algo que no podemos dejar pasar en el ámbito escolar”.

La mujer también le pidió “a las familias y a los referentes adultos de los niños” que mantengan cuidado con “objetos que a veces están en las casas como las armas, los medicamentos”.

“Hay cosas que sabemos quienes somos mamás que no hay que dejarlas al alcance de los niños, porque si ellos no tienen acceso a esas cosas, evidentemente esas cosas no entran a las escuelas”, enfatizó.

Ahora, en el centro educativo trabajan integrantes del programa Escuelas Disfrutables de ANEP para “volver a generar vínculos de confianza” y “reestablecer los vínculos del niño, la clase, y la maestra”.

“Por supuesto que se sigue trabajando también con la familia y la comunidad. En primer lugar, para advertir sobre cosas que no pueden pasar en nuestras escuelas”, completó.

Montevideo Portal