Rocha prohíbe ingreso de palmeras por el picudo rojo, ¿qué implica la reglamentación?

Locales





La Intendencia de Rocha prohibió que se ingresen palmeras de otros departamentos con el fin de que no se propague el picudo rojo en el departamento. La medida, además, añade también que se poden palmeras entre mayo y agosto y no durante el verano.

El director de Espacios Verdes de la intendencia rochense, Alberto Carpenter, manifestó en diálogo con Montevideo Portal que la medida se tomó “con el fin de evitar esa posibilidad de traerlo de forma involuntaria”. De todas maneras, expresó que al picudo “lo podemos traer los humanos sin darnos cuenta”.

“La medida del ingreso por lo menos es lo dominable que tenemos. Es lo que podemos prever”, aclaró.

Por otro lado, Carpenter aclaró la medida, que incluye que no se poden palmeras fénix durante el verano. “Cuando hay más temperatura, [el picudo] empieza a hacer los vuelos, y ahí son los desplazamientos. Cuando hace frío, está metido dentro de la palmera y no vuela”, acotó. De todas maneras, aclaró que el ciclo de poda no es más que una recomendación. “Es imposible controlarlo en la extensión del departamento”, agregó.

El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto considerado plaga, que se desarrolla en el interior del tronco de palmeras, y llegó por primera vez a Uruguay en 2022. Desde entonces se ha registrado su presencia en ocho departamentos del país: Canelones, Colonia, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y San José.