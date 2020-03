Rocha comienza a entregar canastas alimentarias y de productos de limpieza

Locales

Por estas horas a las medidas definidas por la Intendencia Departamental de Rocha ante la situación de emergencia sanitaria, se suma la compra de canastas de alimentación y productos de salud.

Según informó Rochaaldía, la intendenta Flavia Coelho anunció que la compra de 1800 canastas (900 de alimentos y 900 de limpieza) se resolvió realizar con el fondo de ahorro generado por el aporte de cargos de confianza. El fondo fue creado en 2012 y ha servido para atender distintas situaciones puntuales.

El procedimiento de acceso a este beneficio se inicia con la llamada que deberá hacer el solicitante al 1955 (internos 216 y 218). Allí se le solicitará la documentación y se derivará a los trabajadores sociales para atender cada caso. "La intención es que el beneficio lo reciba quien lo necesita", señaló la intendenta.

Por otra parte, se continúa atendiendo la asistencia en los ocho comedores municipales que están funcionando en todo el departamento. La entrega de canastas con productos alimentarios está pensada en aquellas personas que puedan elaborar alimentos en su hogar pero no tienen cómo acceder a los productos. "Pero sabemos que hay gente que no tiene para el gas, ni para pagar la luz y ellos seguirán recibiendo la vianda en los comedores", afirmó la intendenta.

Becas estudiantiles

Por otra parte, la Intendencia resolvió no suspender el pago de becas estudiantiles en estos meses. "Mantendremos este beneficio para no desestabilizar la situación de los estudiantes que, pese a no tener clase, cuentan ellos y sus familias con el ingreso económico de marzo a diciembre", señaló Coelho a Rochaaldía indicó que se trata de jóvenes en situación de vulnerabilidad a quienes la beca los ayuda a mantenerse dentro del sistema educativo.

Entre las medidas ya adoptadas desde el pasado 13 de marzo se encuentra la suspensión de todos los espectáculos públicos en lugares cerrados y abiertos, y las recomendaciones para evitar concentración de personas.

También la disposición de destinar automóviles a ASSE para mejorar la concurrencia de médicos a domicilios, la exoneración de las cuotas de marzo y abril en hogares estudiantiles de Montevideo, Rocha y Velázquez, y el cierre de las puertas de la Intendencia Departamental para la atención al público (cubriéndose una serie de servicios a través de vía telefónica o correo electrónico).

En forma conjunta con el Congreso de Intendentes se prorroga el pago de patente de rodados y contribución inmobiliaria rural.

(Información de Rochaaldía)