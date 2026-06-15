Rocha: cazador tardaba en reunirse con sus compañeros y lo encontraron muerto

Un hombre de 60 años falleció en las últimas horas en un accidente ocurrido durante una partida de caza.

Según divulgó el medio local Inf Central, el fallecido era oriundo de Montevideo, pero tenía vínculos familiares en el departamento esteño.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas se encontraba de cacería en una zona rural cercana a la laguna Negra. Después de la partida de caza, todos decidieron regresar a las viviendas, pero el sexagenario prefirió quedarse en el campo.

Ante la inexplicable demora en el regreso del cazador, sus compañeros volvieron a la zona donde lo habían dejado, pero no estaba allí. Finalmente, el infortunado hombre fue encontrado muerto en las aguas de un tajamar.

Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores indican que el hombre habría resbalado accidentalmente y caído al espejo de agua en un sector cuya profundidad rondaría los tres metros.

Las circunstancias exactas del hecho continúan siendo investigadas por las autoridades competentes.