Policiales

Rocha: apareció la camioneta de hombre hallado muerto y hay una hipótesis sobre el caso

En las últimas horas se produjeron avances sobre la muerte de Sergio Pampillon, un hombre de 62 años residente en la pequeña localidad rochense de San Luis al Medio.

Tal como informáramos, el hombre era conocido en el lugar debido a que era el chofer de la ambulancia de la zona. Fue su esposa quien dio la alarma, cuando no obtuvo respuesta de su marido a sus llamadas por celular.

Pampillon salió de su casa en la tarde del martes con su camioneta particular, una Renault Kangoo, con la idea de ir de pesca al río San Luis. Llevaba también un remolque con una lancha de aluminio.

Horas más tarde se comunicó con su esposa y le contó que, debido a un desperfecto en la embarcación, no había podido navegar, por lo que se había limitado a bañarse en el río. Posteriormente, la mujer quiso comunicarse con él en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta.

Ante la falta de comunicación, se inició una búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo del hombre en el agua. En el lugar se encontraba la lancha, aunque no la camioneta, que fue localizada después dentro del río.

Según informara el noticiero Telenoche, el cuerpo no presentaba señales de violencia, y tampoco de robo, ya que todas las pertenencias del hombre estaban en el lugar.

De acuerdo con el citado medio, el análisis de la escena sugiere que la camioneta se deslizó hacia el agua y Pampillon intentó detenerla. Al hacerlo, fue arrastrado al agua por el vehículo y perdió la vida.

Ahora se espera el resultado de las pericias para conocer con certeza lo sucedido.