Robo piraña en distribuidora de Villa Española terminó con una detenida

Policiales

Un robo piraña a una distribuidora en Camino Corrales y Arribeños en Villa Española terminó con una mujer detenida y condenada por la Justicia.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando cuatro hombres y una mujer ingresaron al local tras forzar la cerradura. El sistema de cámaras del comercio alertó al propietario, un hombre de 65 años, que salió en persecución de dos de los autores a bordo de su camión blanco.

En el lugar, la Policía constató que se había desordenado la mercadería y confirmó el hurto de varias cajas de cigarrillos, dos celulares Samsung y productos de higiene como shampoo y acondicionador.

Según informó la Jefatura de Montevideo, la intervención del Centro de Comando Unificado permitió ubicar a la mujer sospechosa, que se había escondido en una volqueta en la misma esquina de Camino Corrales. Fue detenida en el lugar, y entre lo recuperado se encontraron cuatro champú marca Dove.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía y el Juzgado Penal de 38° turno, que resolvió condenarla como autora de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

La pena fijada fue de cuatro meses de prisión, sustituida por el régimen de libertad a prueba.