Robo piraña en La Blanqueada: delincuentes rompieron vidrios, robaron perfumes y huyeron
La Policía logró detener a dos hombres por el hurto a una farmacia, incautaron la moto en que viajaban y recuperaron 19 frascos.
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09.05.2026 20:38
Montevideo Portal
Una farmacia en La Blanqueada fue objeto de un robo piraña en la tarde de este sábado: delincuentes se llevaron varios perfumes luego de romper las vidrieras del comercio.
El hecho ocurrió en las calles 8 de Octubre y Presidente Berro, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía de Montevideo. Luego del hurto, los cuatro delincuentes huyeron del lugar.
Efectivos policiales fueron alertados del hecho y comenzaron a buscar a los delincuentes. Dos de ellos fueron ubicados y detenidos en Boix y Merino, en Malvín Norte, aunque los funcionarios fueron apedreados cuando arrestaban a los malhechores, ambos mayores de edad.
Además, los policías lograron recuperar 19 perfumes, valuados en $ 90.000, así como la motocicleta en la que circulaban los delincuentes.
Montevideo Portal
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