Robo piraña en La Blanqueada: delincuentes rompieron vidrios, robaron perfumes y huyeron

Montevideo Portal

Una farmacia en La Blanqueada fue objeto de un robo piraña en la tarde de este sábado: delincuentes se llevaron varios perfumes luego de romper las vidrieras del comercio.

El hecho ocurrió en las calles 8 de Octubre y Presidente Berro, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía de Montevideo. Luego del hurto, los cuatro delincuentes huyeron del lugar.

Efectivos policiales fueron alertados del hecho y comenzaron a buscar a los delincuentes. Dos de ellos fueron ubicados y detenidos en Boix y Merino, en Malvín Norte, aunque los funcionarios fueron apedreados cuando arrestaban a los malhechores, ambos mayores de edad.

Además, los policías lograron recuperar 19 perfumes, valuados en $ 90.000, así como la motocicleta en la que circulaban los delincuentes.