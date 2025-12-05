Robo millonario: hombre se vistió de efectivo de la Republicana y rapiñó local comercial

Policiales

Un hombre vestido con uniforme de la Guardia Republicana rapiñó un local de cobranzas próximo al Parque Rivera, donde se llevó $ 4,5 millones de pesos, dijeron los dueños del comercio a Subrayado.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Montevideo Portal, el hecho ocurrió en la mañana de este viernes, sobre las 5:40 de la madrugada. La Policía recibió una denuncia por un robo millonario al local, en el que funcionan una farmacia y la red de cobranzas.

El delincuente amenazó con un arma a un empleado de 46 años que estaba en el local y le pidió que pusiera todo el dinero negro en un bolso que llevó consigo. Otro ladrón lo esperaba afuera y condujo la moto en la que huyeron.

La Fiscalía Penal de Flagrancia de 1° Turno investiga la causa para determinar qué fue lo que ocurrió.