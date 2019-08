Robert Silva, la legalización de drogas, los "cucos" sobre Macri y la agenda de derechos

Uruguay 2020

Evidentemente estaba en los planes de Ernesto Talvi, pero como se conoce en la jerga popular, "no estaba en los planes de nadie". Tanto es así que una reciente encuesta muestra que de los tres principales candidatos a vicepresidente, él es el menos conocido.

Robert Silva era consejero del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) y con él Talvi buscó crear una fórmula que incluyera un referente en economía y otro en educación.

Fue el primero de los candidatos a vicepresidente que pasó por los estudios de Montevideo Portal para el ciclo Uruguay 2020 y con él hablamos principalmente de temas legislativos. Sobre ello, aseguró que una nueva Ley de Educación será de los primeros proyectos a poner en marcha si llega a ser presidente de la Cámara de Senadores.

Supongamos que el año que viene asumís la presidencia de la Cámara de Senadores, ¿cuáles son los principales temas de discusión que pensás tener en el quinquenio?

Yo creo que la función a la cual me estoy poniendo a consideración de la ciudadanía es una función de vital importancia desde dos perspectivas. La número uno es la que tiene que ver al relacionamiento, a la articulación y a la coordinación de la tarea propiamente legislativa con el Poder Ejecutivo, ser el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el legislativo. En ese sentido, creo que si nosotros estamos en el gobierno van a presentarse algunos proyectos de ley que surgirán desde el Poder Ejecutivo para los que nosotros tendremos que generar la articulación en el ámbito legislativo para su rápida aprobación. Además de que tenemos el proyecto de presupuesto quinquenal, que es la gran herramienta para todo el período de gobierno.

La fórmula Talvi - Silva habló mucho de temas medioambientales, ¿va a ser este tema uno de los centrales de la próxima legislatura?

Sí, sin duda. Es un tema preponderante, hay un grupo que está estudiando ese tema y va a presentar normativas que fortalezcan la institucionalidad que nosotros tenemos. Es una cuestión preponderante en el proyecto de país a futuro que el medioambiente se proteja, se cuide y se mejoren las acciones que en ese sentido se llevan, y si requiere normativa legal será presentada. Creo que mucho pasará por la normativa administrativa a gestarse desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). El proyecto productivo que nosotros tenemos del país apuesta fuertemente al Uruguay natural, a la generación y al aprovechamiento de la pradera natural que tenemos para generar alimentos de calidad que se pagan mejor y que se pueden colocar en muchas partes del mundo, entonces es clave. Ahora, en materia legislativa, hay un proyecto que para nosotros es fundamental que es el educativo, la nueva Ley de Educación. Va a estar entre los primeros proyectos a presentar.

Antes de hablar de esa Ley de Educación, lo que conversaremos luego... Hay cierto miedo, sobre todo por la parte legislativa, de que en el próximo quinquenio algunos derechos ganados anteriormente se dejen de lado, que se deroguen algunas leyes. ¿Hay lugar para esto en su gobierno?

Yo creo que uno de los cucos que últimamente se están presentando a la ciudadanía y que lo he visto, tristemente, es sostener que si gana otro partido político que no sea el que actualmente está en el gobierno derechos adquiridos se van a perder. Yo digo que el Partido Colorado, y el batllismo en particular, tiene larga data y larga historia en la generación de nuevos derechos para toda la población y en particular para los sectores minoritarios. Entonces, nosotros que somos un partido que hemos trabajado siempre por ello vamos a seguir trabajando por lo mismo, y no hay ninguna duda de que hay cuestiones que han llegado para quedarse y las vamos a trabajar para que se siga avanzando. En eso, la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, la ley trans, sin perjuicio de ajustes que se han planteado, como por ejemplo en el caso de la ley trans, que hay algunas objeciones vinculadas a que no sea tanto el plazo para poder volver a cambiar el nombre, o algunas cuestiones puntuales, pero nosotros no acompañamos el prerreferéndum y en lo personal no fui a votar. Creo que son derechos que llegaron para quedarse y nosotros los vamos a preservar.

Recién nombraste el tema marihuana y en los últimos días se habló también sobre la cocaína. Se ha planteado la legalización y regulación del mercado como una forma de dar combate al narcotráfico. ¿Estarías dispuesto a discutir una situación similar a la de la marihuana para la cocaína?

No, yo creo que no. Nosotros tenemos que ver cuál es la situación que tenemos porque no está claro. La ley de la producción y comercialización de la marihuana llegó como una de las medidas de seguridad al país y para tratar de combatir el consumo. Y en realidad, nosotros hemos tenido, según los últimos datos, que hay cifras importantes de consumo, que se han generado efectos contraproducentes, entonces yo creo que primero tenemos que estudiar esta situación en el marco de una ley que llegó para quedarse, que tenemos que trabajar sobre la marihuana medicinal y terapéutica, creemos que se puede desarrollar mucha investigación y generar inversiones en ese terreno para avanzar. En esto hay que ser tajante, creo que hay una debilidad que tenemos como país que es el combate frontal al consumo en el sentido de informar a la población en general, pero a los jóvenes en particular, sobre los efectos que tiene el consumo de la marihuana y de las drogas en general. Creo que en eso hay que cumplir lo que la misma ley de legalización de marihuana dice respecto al terreno educativo y las competencias a la Junta Nacional de Drogas para informar y desarrollar campañas en ese sentido.

Para terminar con este tema, ¿cuál sería el argumento para tener una ley que regula el mercado de marihuana y no así el de cocaína? ¿Tiene que ver con el efecto de la droga en sí?

Tiene que ver con que esta ley ya llegó, ya está, el país ha tomado una decisión en este sentido, y nosotros primero antes de avanzar o de continuar tenemos que estudiar efectivamente los efectos que esta legalización ha tenido. Una vez que conozcamos a ciencia cierta y mejoremos algunas cuestiones sobre esta ley podremos considerar otros aspectos. Hoy por hoy, creo que la legalización y la extensión de esto a otras drogas no está sobre la mesa.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las principales propuestas para combatir al narcotráfico?

El narcotráfico es una realidad que ha llegado y los últimos acontecimientos nos demuestran ello, que nuestro país está siendo tránsito para llevar droga a otras partes del mundo. Eso nos debe preocupar y ocupar. Creo que necesariamente la coordinación entre las entidades gubernamentales que tienen competencia en el área se debe imponer, ha quedado en evidencia que hubo errores, no lo digo yo, lo han dicho actores de gobierno, que hubo errores y hay que trabajar en consecuencia para que ello no vuelva a suceder. Creo que hay que profesionalizar los servicios a través de la tecnología. Tenemos que profesionalizar la inteligencia. Los servicios de inteligencia a nivel gubernamental y del Ministerio del Interior tienen que estar profesionalizados. Incluso el otro día escuché que se hablaba sobre los beneficios de la Dirección Nacional de Inteligencia que se había profesionalizado, esa es la línea a la que apuntamos para trabajar en un marco de profesionalización de nuestras fuerzas policiales. Nosotros creemos que a las fuerzas policiales hay que darles profesionalización y mayores herramientas para poder trabajar, y tenemos varias propuestas en ese sentido en el programa de gobierno.

Los homicidios vinculados al narcotráfico son muchos en Uruguay, ¿cómo puede hacerse, más allá de combatir el gran tráfico de drogas, para limitar ese problema de homicidios vinculados al tema?

Yo creo que una de las cuestiones que hay que hacer es lo que recientemente ha comenzado a hacerse, que es desbaratar los grupos, las organizaciones que existen en la materia. En la medida en que exista una potente organización de inteligencia, es decir, una dirección de inteligencia que pueda detectar dónde están, identificar a los responsables, ir en su búsqueda en acuerdo entre los actores que en esto tienen que intervenir (Ministerio del Interior, Poder Judicial y la Fiscalía) para tratar de llevar adelante acciones específicas para que no existan más estas organizaciones y desde la base a combatir. Lo mismo pasa con dónde está la comercialización de las drogas, donde hay que intervenir. En esto hay que tener una actuación general que nos implique atender el narcotráfico de mayor escala, pero una actuación específica que nos permite ir desestructurando esas células, que sobre todo en los sectores más vulnerables se han venido instalando. Hubo operativos que se han hecho públicos y que han permitido desarticular ello. Creo que la desarticulación de estas bandas es cosa necesaria.

Te referís, por ejemplo, a los operativos Mirador.

Sí, a los operativos que han existido que creo que es una cuestión que tardíamente se ha hecho porque esto se reclamaba desde hace mucho tiempo, incluso ahora por algunos actores institucionales y gubernamentales se ha reconocido que hay que escuchar a la oposición, que la oposición tiene propuestas que pueden ser atendibles. A mí me parece interesante que se reconozca que hay que asegurar el cumplimiento de las normas. Sobre todo, proteger a la población. Cuando recorrés y conversás, uno lo sabe, el tema seguridad afecta fuertemente a los sectores más vulnerables. Entonces hay que atender la seguridad e impedir esos abusos, esas violaciones del Estado de derecho en determinados contextos pasa a ser una prioridad en el accionar y en la política de seguridad.

Pasemos al tema que nombraste al principio sobre una nueva Ley de Educación. Han hecho mucho hincapié en que se requieren cambios en este tema. ¿Cuáles serían las principales novedades de esta ley?

Nosotros tenemos una organización única en el mundo, que es una organización autónoma. Lo que tiene que ver específicamente con la educación, con lo técnico pedagógico, por llamarlo de alguna manera, o con el funcionamiento del centro, para eso no se precisa ley. Ahí pasa por decisiones del órgano competente que en este caso es el Codicen dentro de la Anep. Ahora bien, para que ello acontezca nosotros creemos que hay que fortalecer la institucionalidad, en particular la gobernanza, el gobierno de la educación. Hay que introducir cambios importantes, fortaleciendo al Codicen en cuanto a sus competencias para ser el gran articulador, el gran decisor dentro del organismo educativo nacional, que es la Anep. Entonces, hay que dotarlo de competencias. El fortalecimiento del Codicen necesariamente hay que hacerlo y eso es objeto de ley, creemos que hay que fortalecer el rol articulador y coordinador del Ministerio de Educación y Cultura, y en ese marco establecer la integración de estos órganos. Esto va a estar en discusión porque hay posturas que hay que establecen respecto a la permanencia o no de los representantes docentes, que establecen respecto a si van a seguir existiendo los consejos tal como hoy, el Consejo de Inicial y Primaria, Secundaria, Utu, y bueno, eso será objeto de análisis.

¿Cuál va a ser la relación con los sindicatos de la educación?

Yo creo que excelente, respetando algunas cuestiones básicas, teniéndolas claras. Hay tres grandes actores en el sistema educativo. El número uno es el gobierno de la educación, que en el marco de esa ley o de la que existe, tiene competencias y tiene atribuciones dadas y por lo tanto es una responsabilidad a cumplirlas, porque las personas físicas que integren los órganos de conducción de la educación tienen una responsabilidad: ejercer la autoridad para cumplir con esos cometidos. Luego están los sindicatos, que tienen un claro rol de defensa de los colectivos que lo integran en cuanto a condiciones de trabajo y condiciones salariales. Y luego está el colectivo docente, en su conjunto, todos los docentes y funcionarios de la educación, representados desde la perspectiva técnica por las asambleas técnico-docentes, que tienen naturaleza legal y competencia técnica. Esa es una trilogía con la que hay que actuar en un marco de necesaria transformación del sistema educativo.

Ahora que vemos que Argentina está en una especie de debacle, hay quienes desde el oficialismo manifiestan que las políticas propuestas por el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen relación con las implementadas por Mauricio Macri. ¿Qué respuesta tenés a eso? ¿Hay en Uruguay riesgos de que ocurra algo similar a lo que ocurre en Argentina?

Ese es el otro cuco que están sacando ahora. En el marco de esta situación de campaña electoral y de cierto nerviosismo de algunos actores por lo que las encuestas vienen mostrando, comienzan a alentar ciertos cucos. Uno es el paralelismo entre Macri y el Partido Colorado. Ante la alternativa Frente Amplio - Talvi se hace esa comparativa. Creo que no, que ha habido algunas situaciones específicas que demuestran una situación distinta. La primera gran diferencia que tenemos es en la elección de medio término que en Argentina hubo y que creo que fue lo que ameritó que el presidente y sus equipos no adoptaran muchas decisiones que había que adoptar, las adoptaron ahora tardíamente y se generó toda esta situación. Son decisiones vinculadas a una situación de origen distinta a la que nosotros tenemos, tenían situaciones de estadística que no eran transparentes, una situación de oscurantismo absoluto, también situaciones de atraso tarifario muy importante en distintos servicios, situaciones vinculadas a un quiebre de la institucionalidad gubernamental con situaciones que ahora se saben de corrupción y de acusaciones de distinta naturaleza. Quizás había que tomar medidas urgentes de primera línea que no se tomaron y ameritó esta circunstancia. Nosotros tenemos medidas específicas en lo económico que son propias del Partido Colorado, que son propias de la propuesta que Ernesto Talvi ha desarrollado durante tanto tiempo en diseño de políticas públicas. El paralelismo que hacen corre por cuenta de quienes lo hacen, y te digo más, no voy a caer en el paralelismo, pero llevándolo al mismo terreno de lo irrisorio podría decir que los que defienden al kirchnerismo los asimilo a esas cuestiones vinculadas a la transparencia o eventual corrupción que existió en gobiernos anteriores. No voy a caer eso, por lo tanto, no comparto ese estilo de presentarse ante la opinión pública.

Tal vez esta relación oposición - Mauricio Macri tenga que ver con que hace tres años y medio, cuando fueron las elecciones en Argentina, acá hubo cierta celebración de la oposición por la victoria de Macri.

Yo no sé si fue celebración por la victoria de Macri o celebración por que viniera un Gobierno que nos sacara de una situación como en la que estábamos con el Gobierno anterior, de tantos años de problemas en relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, incomunicados con puentes cortados.

En decir, por Uruguay y no por Argentina.

Claro, yo creo que hubo una celebración en el sentido de querer reestablecer esa relación de hermandad que históricamente tuvimos con el pueblo argentino. Soy muy respetuoso de las relaciones con los países y la necesidad de respetar las decisiones que los pueblos realizan en el marco de sistemas democráticos plenamente vigentes como es el caso de la Argentina y de Brasil. Yo creo que sería un error opinar. No quiero que le pase a Uruguay lo que le pasó con Brasil porque un ministro criticó a Bolsonaro y ahora hay una cuestión de falta de encuentro entre nuestros presidentes. Hay que ser muy cauteloso en eso, hay que respetar las decisiones que se tomen y saber que, si el pueblo se pronuncia y elige los representantes, los representantes son ellos, en cada uno de los países.

Te consulto porque recientemente en el Partido Colorado se puso como una especie de rechazo a la candidatura de Pedro Bordaberry al Senado y ahí se me abre una discusión sobre los sectores que integran los partidos mayoritarios. ¿Qué pensás sobre algunas figuras que están en el Partido Colorado como Pablo Perna o como Gustavo Zubía que, en su momento, han tenido iniciativas que, como mínimo, llaman la atención a gran parte de la población?

De Pedro, con el cual me une una muy buena relación, es que él tuvo una intención de participar y fue a consultar a los referentes actuales y ellos le dieron su opinión y él tomó la decisión de no participar. Respecto de lo segundo, creo que hay posturas dentro del partido, pero la postura del partido en cuestiones de seguridad estará dada en el programa de gobierno que estamos terminando de afinar. La base es la propuesta de Ciudadanos, que fue la mayoritaria, la más votada, y la estamos enriqueciendo con las propuestas de otros sectores, así que esas propuestas si no están en el programa del partido colorado son propuestas realizadas por quienes las presentaron. Yo, a título personal, no estoy de acuerdo con algunas de ellas, en particular la de Pablo, que lo conozco. Creo que, justamente, debemos tener actitud de prevención en materia de seguridad. Debemos tener represión al que vulnera el Estado de derecho, al que afecta el derecho de un conciudadano, pero debemos tener una gran política y la sociedad la tiene que discutir, de rehabilitación. Tenemos el más alto de personas que son privadas de libertad, más de 11.000 detenidos que se pueden recuperar, y como nuestra base es el humanismo tenemos que trabajar por ellos, por recuperarlos y que se puedan recuperar con éxito en la sociedad.

Talvi ha manifestado en diversas oportunidades que en una futura coalición no tiene intenciones de que Cabildo Abierto participe de ella. Ahora que conocemos el programa de gobierno de Cabildo Abierto, ¿qué opinión tienen sobre su integración a la coalición? ¿Sigue siendo la misma postura?

Confieso que no pude leer el programa, me gusta opinar sobre bases ciertas, leí algunos titulares. Hay algunas propuestas que no comparto, pero llegado el caso, luego de que la ciudadanía nos ubique a cada uno en el lugar que tenemos que estar habrá que ver. Nosotros estamos trabajando con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, pidiéndole a la ciudadanía que respalde a los partidos constituidos, porque nosotros con Ernesto Talvi estamos trabajando todos los días para tener el Gobierno, el objetivo es llegar al Gobierno, y un Gobierno debe tener respaldo parlamentario para poder hacer todo lo que se propone hacer. Llegado el caso, si hay acuerdo en determinadas propuestas se podrá sumar todo el que esté de acuerdo con ese proyecto de país que queremos.

Sería un ámbito de discusión durante el quinquenio, no previo a las elecciones.

En una opinión, creo que durante el quinquenio.

Periodista: Federico Laitano.

Realizadores: Pablo Scutari y Martín De Benedetti.