Robert Silva: inicio de clases el 1º de marzo “con la mayor presencialidad posible”

Locales

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), fue entrevistado esta mañana en el programa Justos y Pecadores, nuevo contenido de Radio Uruguay. Durante el reportaje, el jerarca confirmó que as clases comenzarán este 1º de marzo, con la mayor presencialidad posible, en forma gradual, priorizada y segura".

Además, recordó que ya durante el curso pasado, Uruguay, fue el único país de América que volvió a la presencialidad en todos los niveles educativos, recordando que en muchos centros de Primaria hubo presencialidad plena y una "presencialidad perlada en liceos y UTU".

Silva adelantó que está muy avanzada la tarea buscar salones alternativos, algo que se ha hecho "con las comisiones descentralizadas que Anep tiene en todo el país", y que se recibieron "numerosos ofrecimientos de instituciones públicas y privadas".

Consultado por las críticas recibidas desde el sector sindical de la educación acerca de la forma y las condiciones en que se llega al comienzo de clases, Silva consideró que "el sindicato criticaba que no había plan y ahora citica que es tarde".

"Se han esbozado muchos anuncios, pero yo al menos no conozco ningún plan más que el presentado por Anep". Pese a ello, Silva dijo que es necesario "sumar esfuerzos" entre todos los actores involucrados en la educación.

"Estamos con la satisfacción del deber cumplido. Al analizar en perspectiva siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero el país es considerado ejemplo regional del manejo de pandemia", dijo.

Posteriormente, detalló que en los casos en que sea necesario trasladar aulas a salones ajenos a los liceos, se movilizaran los grupos juntos, porque una división generaría necesidad de duplicación docente.

"No hay personal docente para dividir los grupos. Lo que no podemos hacer, porque tenemos que ser responsables con los recursos que la sociedad nos da es crear todos los cargos y funciones docentes que se pedían, porque no tenemos los recursos y no es la manera de administrar. Eso es lo que me parece importante precisar", apuntó.