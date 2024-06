Robaron un pintoresco bar de Villa Dolores; su dueño quiere dar un mensaje conciliador

Locales

Escuchó un estruendo metálico que venía del piso de abajo de su casa, en donde está su comercio familiar. Enseguida se despertó. Eran las 4 de la mañana de este sábado y Juan, el dueño de un pintoresco bar ubicado en el barrio Villa Dolores llamado Esquina del Mundo, se había acostado a dormir hacía pocas horas.

En el cuarto de al lado descansaba su madre de 84 años.

“Con ese ruido me di cuenta de que había gente adentro”, contó Juan Karakeosian a Montevideo Portal, quien después descubriría que los que le robaron eran dos delincuentes, que habían ingresado disfrazados con máscaras de Halloween y que se llevaron algunas botellas de su mercadería y no demasiadas cosas más.

En esos segundos en los que sintió que transcurría el robo (porque perdió la noción del tiempo), se le pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Incluso se vio tentado a tirárselas de “héroe” y bajar a enfrentarlos. Pensó incluso en tirarles algo por la cabeza.

“Me salvó mi madre, no quería que ella se despertara y se asustara”, admitió. Por ella, contó que tampoco quiso hacer la denuncia, ni ese día ni en los posteriores. Es que no quería “contarle y preocuparla”.

Una vez que vio, a través de la terraza, que los dos individuos salían corriendo de su casa, ya agitado y con una sensación de ahogo, el comerciante cerró la cortina, colocó otro candado y se volvió a su cuarto. “No pude dormir, no me fue fácil descansar. Pero, bueno, ni me vieron ni los vi”, comentó.

“La película la sigo teniendo tal cual en mi cabeza. Recuerdo todos los segundos del guion”, agregó.

Desde el episodio decidió no abrir su local, al menos por esta semana: “Quiero estar tranquilo yo conmigo”.

Dice que el barrio, al que calificó como “divino”, está “complicado”. Dice que a otros vecinos también los han robado o vandalizado en varias ocasiones. Dice que hace 15 años que vive en el mismo lugar y que “esto antes no pasaba”.

Karakeosian plantea que, por problemas de consumo y de salud mental, algunas personas que llegan a la zona pierden “el valor de la vida”. Añade que, por eso, la gente que vive en Villa Dolores ahora se la pasa encerrada.

Y algunas cosas que dice se pueden leer, en forma de números, mucho más fríos y distantes, en el último relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo, que presentó el Mides con el INE en agosto de 2023.

Entre 2021 y 2023 la cantidad de gente sin hogar aumentó un 24% y pasó de 2.215 a 2.755. Si la comparación es con 2020, el crecimiento es de un 32% y la cifra prácticamente se duplicó en comparación con 2016.

De estas personas, la mayoría (un 56%) admitió que recibe o recibió tratamiento por cuestiones de salud mental o que estuvo internada. Además, el 91% de los relevados consume algún tipo de sustancia y, de estos, el 72% lo hace de forma diaria.

A pesar de la conmoción, el dueño de Esquina del Mundo puede ver algo positivo. “Esto fue como un mensaje para mí, para darme cuenta de que por algo pasa todo”, reflexionó.

Para el hombre, su bar “es un lugar que respira armonía, paz y tranquilidad. “Siempre estoy dispuesto a ayudar y sé que después de esta semana voy a seguir abriendo”, sumó.

“No quiere decir que se solucione porque en la vida siempre estamos sin saber lo que puede pasar, pero me sirvió para tomarme el tiempo para estar conmigo y disfrutar de mi pareja, de reírnos y de saber que la vida es maravillosa”, expresó, y remató: “Apostemos al amor, que es lo único que nos queda”.