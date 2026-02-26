Policiales

Robaron su auto y lo recuperó con peculiar acción: “Metió la mano para sacarle la llave”

Montevideo Portal

El vehículo de un trabajador de la parada 11 de Playa Mansa, que había sido robado el pasado domingo, fue recuperado en las últimas horas por parte de su dueño.

Un vecino del barrio Hipódromo, que estaba al tanto del caso dado a conocer días atrás en distintos medios locales, reconoció el auto circulando y fue hasta esa zona de Punta del Este para alertar al afectado.

Tras esto, la familia del trabajador fue de inmediato al lugar indicado y logró interceptar el vehículo, que estaba siendo ingresado a una vivienda.

“Mi marido le metió la mano para sacarle la llave y que no se moviera”, sostuvo la esposa del trabajador en declaraciones consignadas por FM Gente.

“El tipo me dejó el auto y se fue caminando lo más bien”, agregó.

El vehículo, un Toyota del año 1998, había sido robado en la parada 11 de la Playa Mansa a un hombre que realiza en la zona servicios de playa y de mantenimiento de edificios.

El caso tomó estado público en Maldonado tras conocerse el testimonio del hombre, quien adquirió el vehículo en enero y mandó a reparar su motor, por lo que a partir de febrero había podido comenzar a ir a trabajar en el coche.

Aunque el automóvil sufrió daños, la familia destacó la importancia de haberlo recuperado y agradeció el apoyo de los vecinos.

Montevideo Portal