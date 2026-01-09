Policiales

Robaron en Punta del Este una moto de alta gama: se fueron andando y quedó todo filmado

En la madrugada de este viernes, dos ladrones robaron una mota en Punta del Este, departamento de Maldonado. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad.

Los delincuentes llegaron en otro birrodado a un edificio ubicado en la parada 9 de la avenida Francia. El vehículo se encontraba estacionado y poseía tranca, informó el periodista Marcelo Gallardo, quien consigno el video del asalto.

Uno de los ladrones bajo y con un corta fierro logró destrabar el método de seguridad impuesto por el dueño de la moto KTM Duke 390, la cual está valuada en U$S 9.900. En el video se ve que uno de los delincuentes se va andando en el vehículo hurtado.

Según dijo un vecino de la zona a FM Gente, la mota en la que llegaron era un vehículo de su pertenencia robado días atrás. “Me la robaron de la puerta de casa de mis viejos. No solo tengo el video, sino que al día siguiente un pibe subió una historia a Instagram con mi moto. Tengo el nombre del delincuente”, afirmó.

