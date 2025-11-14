Robaron casa del abogado López Goldaracena; se llevaron pendrives con archivos de casos

Policiales

Delincuentes robaron la casa del abogado Óscar López Goldaracena durante la pasada madrugada, según informó Subrayado (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

De acuerdo con el citado medio, el hecho ocurrió próximo a la 1:00 de este viernes 14 de noviembre.

El o los delincuentes ingresaron a la vivienda por una ventana y robaron US$ 800, además de varios pendrive con archivos de casos judiciales en los que trabajó. Goldaracena también tenía otros objetos de valor que los perpetradores no se llevaron, lo que llama la atención de los policías.

Goldaracena es exsenador por el Frente Amplio y, como experto legal, ha trabajado en varios casos; recientemente, representa al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción en la causa que investiga desvíos de fondos.

