Robaron US$ 70.000 de local de compra y venta de criptomonedas; Policía investiga el caso

Un comercio que se dedica a la compra y venta de criptomonedas sufrió un robo durante la madrugada de este viernes en el barrio Cordón, en las inmediaciones del Parque Rodó. Del lugar fue sustraída una suma cercana a los US$ 70.000, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

El autor del hecho logró acceder al local tras forzar una reja y una puerta que comunica con una azotea. El ingreso se produjo fuera del horario de atención, lo que permitió que el delincuente actuara sin ser detectado.

Tras constatar la falta del dinero, dueños del comercio realizaron la denuncia ante las autoridades. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó un relevamiento de la escena en busca de huellas y otros elementos que permitan identificar al responsable.

El local cuenta con cámaras de videovigilancia, las cuales serán analizadas junto a imágenes aportadas por comercios vecinos y viviendas de la zona. La investigación quedó a cargo de efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo.

