Robaron 42 ovejas en Rivera, y tras rápido operativo, lograron recuperar la mayoría

42 ovinos fueron robados y posteriormente 35 de ellos recuperados en una zona rural del departamento de Rivera, informó la jefatura.

Según detallaron, el hecho se dio en un establecimiento rural en el paraje Platón, cuando su propietario realizó el recuento de su majada, notando así la falta de sus ovejas.

En ese momento, luego del llamado al servicio de emergencias 911, los efectivos concurrieron al lugar y notaron que los animales habrían sido arreados por dos o más personas a caballo, de acuerdo con las huellas encontradas en la zona.

Con esa información, se llevó a cabo un rastrillaje a pie por la tierra durante prácticamente seis kilómetros, hasta que se notaron indicios del recorrido en el balneario vecino Los Ceibos.

El operativo, que contó con personal a pie, motorizado y montado, dio como resultado la ubicación de 35 de los animales robados en un campo ubicado a 20 kilómetros del lugar del abigeato.

Al notar la presencia de los efectivos, los presuntos autores del hecho emprendieron la fuga hacia un monte, dejando en el lugar a tres equinos ensillados, los cuales también fueron incautados.

Los ovinos fueron devueltos a su propietario, mientras que se busca identificar y ubicar a los responsables del hecho.

