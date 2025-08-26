Robaba combustible de vehículos, se produjo un incendio y murió quemado

Policiales

Un hombre de 26 años murió a causa de las graves quemaduras que sufrió cuando, presumiblemente, intentaba sustraer combustible de un vehículo.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en la localidad duraznense de Sarandí del Yí.

Según informara el noticiero Subrayado, el joven se encontraba retirando combustible a varios vehículos que se encontraban en la casa de su padre cuando, en circunstancias a esclarecer, se produjo un foco ígneo.

El hombre sufrió graves heridas, fue asistido en su localidad y luego trasladado a Montevideo, donde se lo ingresó en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque). Pese a la atención recibida, el joven falleció en horas del lunes.

Las autoridades investigan el incidente y, de acuerdo con el citado medio, la hipótesis que se considera más probable es la de un accidente ocurrido durante una maniobra de extracción de combustible.