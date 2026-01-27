Rivera: un hombre de 86 años murió al caer en auto dentro de un arroyo

Un hombre de 86 años murió esta mañana en un accidente carretero ocurrido en el departamento de Rivera.
Según informó el comunicador local Pedro Olivera, el hecho ocurrió en el camino Villa Indart, a un kilómetro de la ruta nacional 27.
Allí, y en circunstancias por establecer, un auto se despistó al tomar una curva y derivó hacia el borde de un puente carente de barandas. Sin contención, el coche cayó sobre el arroyo Corrales y quedó con las ruedas hacia arriba.
A resultas del impacto falleció un hombre de 86 años que iba a bordo del auto. En el vehículo también viajaban un joven de 28 años y un niño de 6, quienes sufrieron lesiones de diversa entidad y fueron asistidos en el lugar.
Policía Científica perició la escena. La crónica detalla que el camino no es de asfalto, sino de gravilla.
