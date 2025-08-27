Rivera: hombre fue asesinado a golpes y puñaladas

La Jefatura de Policía de Rivera investiga el asesinato de un hombre de 33 años, cuyo cuerpo fue encontrado esta madrugada en la vía pública.
De acuerdo con lo informado por el comunicador local Pedro Olivera, el cuerpo yacía sobre el pavimento en las calles Julio Herrera y Obes y Ansina, en el barrio Rivera Chico de la capital del departamento norteño.
Si bien se espera el resultado de las pericias forenses para establecer formalmente las causas del deceso, a primera vista, el cuerpo presentaba golpes y heridas de arma blanca. Además, estaba con los pantalones bajos.
Fiscalía ya dispuso las acciones de rigor, como el relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona y la búsqueda de posibles testigos.
