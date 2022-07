Rivera: dos homicidios en sendas balaceras y amenazas cruzadas entre bandas de narcos

Policiales

En los últimos días, la ciudad fronteriza de Rivera estuvo marcada por varios episodios de violencia, hechos que se enmarcarían en el enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes que se disputan esa área fronteriza.

En la noche del domingo, una balacera en el barrio Bella Vista de la capital Departamental dejó como saldo una persona fallecida.

Según formara la Jefatura de Policía del Departamento, varias personas “fuertemente armadas” arribaron al lugar en dos vehículos y atacaron a disparos a un grupo de personas allí presentes. La pero parte la llevó un ciudadano brasileño de 26 años, quien recibió un tiro en la espalda y falleció instantes después.

Otro individuo, de 25 años, fue internado en grave condición debido a “múltiples heridas de arma de fuego”, mientras que una mujer de 22 años recibió un proyectil en la rodilla derecha, quedando también internada en el hospital local.

En la noche del sábado, y tal como informáramos, un hombre fue víctima de un asesinato 2ª domicilio” en el barrio Rivera Chico. Sobre las 23.00 horas un desconocido llamó a la puerta de la víctima y cuando esta abrió, le descerrajó seis disparos.

Además, en la noche de viernes también se registró una ataque a disparos en la capital riverenses. Este episodio ocurrió en el barrio Lagunón, y dejó como saldo un hombre herido de tres disparos. Por ese incidente fueron detenidos tres jóvenes de nacionalidad brasileña.

Amenazas de guerra

En medio de esta escalada de violencia, se hicieron virales en las últimas horas algunos videos donde presuntos grupos narcotraficantes fronterizos formulan recíprocas amenazas.

Según infromara el noticiero Telemundo, uno de los videos es protagonizado por narcotraficantes al mando de Luam Barcellos, un narcotraficante brasileño que actualmente se encuentra preso en el país vecino. Los autores del video se dirigen de manera amenazante a la banda de Jesús de Mello, alias El Piojo, delincuente que purga condena en la cárcel de Porto Alegre, reclusión desde la que habría ordenado varis crímenes en la frontera

“Hey, Piojo. Tú estabas disparando a inocentes, a niños (…). Nosotros no disparamos un tiro a nadie. Ahora te vamos a mostrar cómo es. Vamos a agarrar a quien hay que agarrar. A los que están involucrados, no a los inocentes como hacés vos. Pensá antes de ir a casas de familia. En cada acción que tenés, vas a tener una reacción. Esto no va a parar nunca. ¿Querés guerra? La vas a tener. Este es un aviso para ti y los que están contigo. Cada acción de ustedes va a tener una reacción, donde menos esperan, donde más va a doler”, dicen los enmascarados.

Por su parte los aliados de El Piojo grabaron también un mensaje donde doblan la apuesta: “o retrocedes o te vamos a atravesar”, advierten

“Asesino de taxistas, es solo un aviso a vos, que andás matando a inocentes. Mataste a un tipo allí. Y estás disparando a casas de familia. Nuestra tropa todavía no disparó un tiro. Vos hoy baleaste a un niño. O retrocedés o te vamos a atravesar. Estamos para hacer dinero y no vamos a parar en nuestro camino. Vos que le estás disparando a familias, vení a enfrentarte con nosotros. Vos querés ser el jefe de la frontera. No es así, sos apenas un asesino de taxistas”, dicen los autores del video.