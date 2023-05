Rivera: denuncian que alumno de UTU concurre con un revólver y amenaza a compañeros

Policiales

En las últimas horas se hizo viral en el departamento de Rivera la denuncia mediática de una mujer cuyo hijo concurre a la Escuela Técnica No 2 de la ciudad de Rivera.

En transmisión en vivo realizada desde la puerta de la Fiscalía de Rivera y recogida por el medo local Hora Uno, la mujer contó que el pasado lunes 15 de mayo, un menor ingresó a la institución con un revólver calibre 38 en la mochila. Una vez dentro, exhibió el arma y amenazó a los alumnos. “Les dijo que si decían algo les llenaba la cabeza de balas”, contó.

Según relata la denunciante, se enteró de los hechos el miércoles siguiente debido a que su hijo, asustado, le refirió lo ocurrido. En ese momento hizo la denuncia ante la policía, reclamo al que se sumaron padres de otros compañeros.

La mujer se queja por la presunta inacción de las autoridades del centro estudiantil, quienes no informaron de inmediato acerca del grave incidente. En su versión de los hechos, sostiene que la directora de la escuela argumentó que no radicó denuncia “porque la amenaza fue directo a los alumnos y no a los docentes”.

Posteriormente, agregó que, pese a que la policía concurrió al lugar en una ocasión, el menor en cuestión regresó armado en otros momentos durante la semana. “Rompe vidrios y se ríe de la policía”, se quejó, para luego asegura que el castigo impuesto fue de cinco días de suspensión.

Por esa razón, la mujer teme las represalias que el conflictivo adolescente pueda tomar a su regreso. “Él sabe a qué alumnos amenazó, a una nena le puso el arma en la cabeza”, relató.

La denunciante asevera que las autoridades de la UU declinaron tomar medidas como la revisión de mochilas y “tampoco se habilita un [servicio] 222: no hay seguridad en la UTU”.

“Mi hijo no está yendo y otros niños tampoco, relata la autora del video, quien entiende que la solución al problema pasa por el incremento de la seguridad y la prohibición de ingreso al menor portador del arma, quien “llegó a la UTU expulsado de otro liceo”.