Risso y Correa Freitas: Lacalle no caminó por "la cornisa constitucional" al hablar de LUC

Por Alejo Piazza

alejopiazza

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó el pasado sábado de la inauguración de las obras de pavimentación de los accesos al puerto de Nueva Palmira, Colonia. En ese marco, fue consultado en rueda de prensa por la Ley de Urgente Consideración, donde manifestó su respaldo a la ley.

"En enero difundimos el documento del contenido de la LUC, lo hicimos público, no habíamos asumido, dijimos 'esto va a ser la LUC'", manifestó, recalcando a su vez que 15 días antes de presentar el proyecto, como el país estaba "con todo el tema de la pandemia" y desde el gobierno no querían empezar un proceso "y que recién ahí se enteren", divulgaron el texto final de la ley para todos los legisladores y la opinión pública.

"Y después se votó. Lo votaron los partidos de la coalición y otro partido, y además muchos artículos se votaron entre todos. Aprobada la LUC, (a) quince meses, mi pregunta es, ¿qué perjuicio ha generado? Porque si se supone que vamos a juntar firmas para un referéndum es porque a alguien le generó perjuicios, esa pregunta me alcanzaría para un instrumento. Mi respuesta, obviamente que puede ser que otro tenga una distinta, es que no ha generado ningún perjuicio", agregó el presidente.

La salida pública del presidente de la República generó diferentes reacciones, principalmente en el principal partido de la oposición, el Frente Amplio. Pero no despertó críticas, sino que surgió una polémica de si el presidente violó o no la Constitución. Uno de los que puso en duda la legalidad de los dichos del presidente fue el senador Oscar Andrade. El legislador frenteamplista opinó que es tanto el “tanto nerviosismo”, que el presidente camina “en la cornisa de la Constitución”.

Montevideo Portal dialogó con dos abogados constitucionalistas sobre el asunto: el catedrático Ruben Correa Freitas y con el doctor en Derecho Martín Risso. Ambos coincidieron en que la lectura de Andrade es equivocada porque el presidente no hizo referencia a un acto eleccionario ni hizo propaganda por ello. Incluso, Correa Freitas aseguró que Lacalle “puede y debe” salir a hablar sobre la ley porque está vigente.

El artículo de la Constitución que prohíbe hablar al presidente sobre temas políticos en forma de propaganda es el 77, numeral 5. “El presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”, dice el texto.

Risso opinó que no le parece que haya ningún problema en lo que dijo el presidente porque no hizo referencia a temas electorales y porque no hizo propaganda. “La propagando no es opinar, es algo más sofisticado, se elaboran piezas propagandísticas que se publican en la prensa, carteles y demás, o sea que tampoco es propaganda lo que hizo el presidente. Si le preguntan una opinión y él la emite tampoco estamos hablando de propaganda”, indicó el experto.

“A mí me parece que es muy claro que sí lo puede hacer y que no hay ninguna irregularidad en lo que hizo y en lo que pueda hacer en el futuro”, añadió.

Al igual que Correa Freitas, Risso dijo que el análisis del senador “es equivocado” y agregó que el terminó de “no caminar por la cornisa no lo inventó Andrade. El constitucionalista recordó que ese mismo término se aplicó en la campaña electoral en la que ganó el segundo gobierno Tabaré Vázquez.

“Mujica realmente hizo una campaña paralela. Es más, en un momento, en todos los lugares que iba a tener acto Tabaré, él iba el día anterior o dos días antes e inauguraba algo, estaba apoyando. Entonces, ahí Mujica caminaba por la cornisa porque era electoral lo que estaba haciendo. Pero en este caso no hay ningún problema porque estamos hablando de un referéndum, no de ninguna elección”, indicó.

“Que haya votación no quiere decir que haya elección. Para la Constitución elecciones es cuando se eligen a personas o partidos políticos. Acá lo que va a haber es un referéndum que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra, pero eso no es una elección”, concluyó.

