Risas, gestos y patentes: blancos ceden argumentación a Bergara por proyecto del Ejecutivo

El Senado de la República votó este martes por unanimidad que Uruguay se adhiera al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

La aprobación fue celebrada tanto por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, como por la de Industria, Elisa Facio.

“PCT: Un hito clave, tanto para el Uruguay Innovador como para nuestra estrategia de inserción internacional. Felicitaciones a todos los que impulsaron”, escribió Paganini.

Por su parte, Facio expresó: “La adhesión de Uruguay a PCT es un reflejo del compromiso de nuestro país con la innovación y el desarrollo tecnológico. Es un hito fundamental para dar más oportunidades a nuestros inventores e impulsar la economía del conocimiento”.

No obstante, en el pleno del Senado se vivió una situación particular, cuando todos los senadores del oficialismo, pese a que se mocionó tratar el tema como “grave y urgente, desistieron al final de la sesión de hacer uso de la palabra y se la cedieron al economista Mario Bergara.

“Vamos a proceder entonces a la discusión. Yo sé que todos han estudiado el tema, no sé si es necesario que alguien lo informe”, precisó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien esbozó con muecas y sonrisas la incómoda situación.

Inmediatamente, tomó la palabra la senadora Graciela Bianchi, que también sonrió y dijo: “Para respetar institucionalmente, no tenemos ningún problema. Al contrario, al señor senador Bergara le podemos dar la responsabilidad porque integra la comisión. He pedido a los compañeros de mi bancada y están todos de acuerdo. Que lo haga el senador Bergara, porque hacer yo un informe de esto sería un atrevimiento que no me permitiría”.

Tras la intervención de Bianchi, Argimón añadió que “desde la propia bancada del Partido Nacional están sugiriendo su nombre a efectos de que informe el proyecto”.

Entre risas, Bergara tomó el micrófono y aclaró en primer término que lo que se estaba votando no se trataba de un informe de un trabajo de comisión, porque “justamente se estaba tratando como grave y urgente”.

“De hecho, lo ideal hubiera sido tomarnos con más tiempo este tema en la medida en que se hubiera podido procesar antes en el tiempo. Nosotros sí entendemos que es hora de aprobar este tipo de proyecto que viene postergado desde hace 30 años”, comenzó el senador del Frente Amplio su alocución.

Y añadió: “Proyectos de ratificación sobre este tema vienen desde los gobiernos de [Luis Alberto] Lacalle Herrera, en el [Julio María] Sanguinetti, en el de [Jorge] Batlle y en el de Tabaré Vázquez. Por eso es hora de avanzar en un tema que es cada vez más importante, sobre todo desde la perspectiva de la producción de ciencia y tecnología en el país. Un tema fundamental en la mirada del mundo actual”.

En su participación, Bergara realizó un recuento histórico sobre otros convenios a los que había adherido Uruguay desde la década de 1960 y 1970.

“El tratado de Cooperación en materia de Patentes busca simplificar los procesos de patentamiento a nivel mundial. Actualmente hay 153 países que han adherido al tratado, incluidos Brasil, China, India, Cuba, Corea. Lo que hace el tratado es facilitar y abaratar los procesos de patentamiento”, explicó el senador.

Hito histórico

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitió un comunicado en el que expresó que “con gran satisfacción, anunciamos que la Cámara de Senadores ha aprobado por unanimidad la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), marcando un hito significativo en la historia del país en el ámbito de la propiedad intelectual”.

“En julio de 2023 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para la adhesión al PCT y luego de un largo proceso de consulta y participación de todo el ecosistema nacional, hoy ha sido aprobado por unanimidad, al igual que pasó con la Cámara de Representantes el 4 de junio pasado. La adhesión al PCT, después de 45 años, representa un paso estratégico en el fortalecimiento del sistema de patentes de Uruguay, facilitando la protección de innovaciones a nivel internacional para inventores, emprendedores y empresas uruguayas”, manifestó el MIEM.

