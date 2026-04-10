Ripoll responde crítica de Lacalle Herrera sobre fórmula: “Totalmente fuera de tiempo”

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La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll respondió al cuestionamiento que realizó a fines de enero el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera sobre la integración de la fórmula del Partido Nacional.

“Los ingredientes son varios. Uno de ellos, una equivocada selección de la compañera del candidato a presidente”, dijo Lacalle Herrera en enero al ser consultado en una entrevista en VTV sobre los motivos de la derrota electoral.

Este jueves, en Hacemos lo que podemos (Undertake Media), Ripoll fue consultada por esas declaraciones. Según dijo, le generaron sorpresa y señaló que fueron a destiempo. Además, apuntó a una contradicción por parte del líder herrerista.

“Me sorprendió y me pareció totalmente fuera de tiempo. La autocrítica del partido terminó. Se dijeron muchas cosas en la recorrida por el país. Me extrañó, porque lo vi muy fuera del momento en que ese tema estuvo en el debate”, dijo Ripoll.

“Me sorprendió, pero me pareció muy fuera del momento. No lo terminé de entender. No lo he visto a él después de eso”, insistió.

En su respuesta, Ripoll afirmó que el expresidente “dijo todo lo contrario durante la campaña”, tanto en actos como en actividades. “Yo lo escuché a Lacalle Herrera hablando de la apertura del partido, de esa cosa social que el partido necesitaba. La verdad, dándome para adelante, y no en privado. Porque si vos decís que me lo dijo a mí, es una cosa”, sumó.

“Lo que me sorprende es la contradicción. O sea, ¿qué cambió? Si entendía que un perfil como el mío le sumaba al Partido Nacional —que le cuesta mucho llegar a lo social y ha perdido la batalla cultural hace décadas. No está presente en los colectivos, en los sindicatos y está ausente en la mayoría de los colectivos sociales. Y me parece que eso es fundamental recuperarlo—; entonces, ¿qué cambió de una visión a la otra?”, sostuvo.

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