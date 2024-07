Ripoll recordó marcha del FA por Fernando Lorenzo y apuntó a contratos en IM y Canelones

Política

Luego de la codena al exintendente de Artigas, Pablo Caram, y a la exdiputada Valentina dos Santos, por el caso de las horas extra en la comuna de ese departamento, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, dijo que las intendencias “son fundamentales” y donde “la excepción son las situaciones como las que se dieron en Artigas”.

En una rueda de prensa, tras una reunión con la Comisión Nacional de Jóvenes, Ripoll también apuntó al Frente Amplio (FA) por sus gestiones departamentales en Montevideo, Canelones, y Salto, al señalar que a la fuerza política le “falta autocrítica”.

Asimismo, la compañera de fórmula de Álvaro Delgado recordó el procesamiento del exministro frenteamplista de Economía Fernando Lorenzo, y la marcha que por entonces realizaron en su apoyo dirigentes y militantes del FA.

“A mí no me gusta entrar mucho en este debate, pero es la realidad. Me parece que el Frente Amplio tiene mucho que explicar en cuanto a sus intendencias. Creo que [Andrés] Lima ha tenido la suerte que, en Salto, una denuncia que se le realizó no se ha movido durante más de un año. Lima tiene que explicar los audios que fueron públicos sobre la entrega de terrenos, al clientelismo de dirigentes de otros partidos que renunciaban a otros partidos y a la semana eran tomados por la Intendencia de Salto”, comenzó Ripoll.

“Esto mismo pasa en Canelones”, profundizó Ripoll y agregó: “Hay más de 500 contratos que el intendente antes de renunciar [en alusión a Yamandú Orsi] no explicó, y que también tienen que ver con referentes políticos de otros partidos que renunciaban y que, después de adherir a La Patriada, eran contratados por la Intendencia de Canelones. Y la Intendencia de Montevideo tiene miles de contratos de cooperativas y de ONG militantes comprobados”, enfatizó.

Ripoll insistió con que “al Frente Amplio le hace falta mucha autocrítica”. “Le hace falta autocrítica cuando aplaudió en el Parlamento a procesados, que hoy son parte de las listas como Daniel Placeres, como cuando hizo una marcha por un ministro como Lorenzo, que también fue procesado. Me parece que el Frente Amplio intenta golpear al gobierno con cosas que en realidad sucedieron en sus gobiernos”, completó.

