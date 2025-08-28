Ripoll pidió “humildad” a sus críticos: “Nunca estuvimos en la posición de poder ganar”

Política

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, contestó este jueves a quienes cuestionan su integración a la fórmula de los blancos en las elecciones de 2024 junto a Álvaro Delgado.

Las afirmaciones tuvieron lugar días después de que la senadora Graciela Bianchi volviera a abordar el asunto, cuando dijo en Punto de Encuentro (radio Universal) que el exminstro de Salud Daniel Salinas aceptó ser vice de Delgado, pero hubo un “análisis erróneo”. “Nadie le bajó el pulgar. El objetivo de Álvaro —que no lo sabía nadie, ni siquiera el comando— era Valeria Ripoll, creo yo por un análisis erróneo de lo que podía significar ella en determinados sectores del electorado”, señaló Bianchi.

Este jueves, en Otra mañana (radio Oriental), Ripoll fue consultada sobre esos dichos.

“Primero que nada, tengo una forma de ser —y lo he planteado muchas veces— de que no discuto con mis compañeros, en este caso del Partido Nacional por los medios de prensa. Me parece que es un error. Y que, la verdad, me hace pensar en cuáles son los motivos reales por los que perdimos la elección”, comenzó.

“Los motivos reales por los que perdimos la elección fue, primero que nada, un gran problema de comunicación de resumen de todo lo que se hizo en el gobierno. Está claro que eso a la gente no le llegó, por lo menos no de la forma en que necesitábamos que llegara. La realidad es que desde el momento en que llegué al Partido Nacional, antes de las elecciones internas incluso, nunca hubo una encuesta que diera ganador al Partido Nacional”, sumo después.

“Que alguien me diga en qué momento las encuestas dieron que la coalición podía ganar. No hubo una sola encuesta que nos diera ganadores, entonces yo me pregunto de dónde sacan que estaba ganada la elección. Será que muchas veces yo no soy tan pasional e intento ser coherente. Entonces lo que digo es: ¿En base a qué se plantea que los responsables puede ser la conformación de la fórmula o el haberme elegido a mí como compañera de fórmula de Álvaro Delgado, si la realidad es que la elección nunca estuvo ganada?”, agregó.

Más adelante en la entrevista, en distintos momentos, Ripoll volvió sobre el punto de las encuestas y reclamó “hacer un análisis real en lugar de buscar un responsable o una cabeza de turco de que es culpa de fulanito o menganito”. “¿Si hubiera sido otra persona, qué encuesta daba que ganábamos la elección si hubiera sido otro nombre? ¿En qué momento se planteó esto?”, preguntó.

“No había ningún dato de la realidad que dijera que nosotros íbamos a ganar las elecciones”, dijo también en sus declaraciones a radio Oriental y remarcó la necesidad de “sincerarse y no intentar buscar un responsable, o que el resultado tenga nombre y apellido”.

En su análisis, Ripoll también desestimó que un blanco, un colorado, o cualquier votante de la coalición, “por no votar a Ripoll iba a votar a Carolina Cosse que era la representante del Partido Comunista”.

“Hay que tomarse en serio hacer el análisis de la autocrítica, sin buscar un responsable con nombre y apellido, porque la realidad es que eso no fue lo que pasó”, señaló.

“A quienes ponen cada muy poquito tiempo arriba de la mesa no sé con qué objetivo el tema de la fórmula, les planteo que me digan en qué momento la campaña venía direccionada a que íbamos a ganar la elección, y que por la conformación de la fórmula dejamos de ser ganadores de la elección y pasamos a ser perdedores. Eso no pasó. Porque la realidad es que nosotros nunca estuvimos en la posición de poder ganar la elección. Entonces, hay que sincerarse. Hay que tener mucha humildad y salir a hablar con la gente para realmente darnos cuenta qué fue lo que pasó, por qué no convencimos y por qué a la gente no le llegaron todas las transformaciones que hicims”, apuntó.

“Creo que la autocrítica está por ahí. Yo no voy a hablar mal de nadie, ni ponerle nombre apellido a esto, porque en el Frente Amplio son especialistas en generar relatos, que permanentemente estuvieron en la opinión pública, y nosotros no logramos tirar abajo relatos que eran falsos. Hay tanto para corregir, y no es señalando compañeros, sino haciendo una construcción colectiva muy cercana a la gente, y dejarnos de medios de prensa”, agregó.

