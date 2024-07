Ripoll: gestión del FA y de Cosse en Montevideo “fracasó” y “está totalmente agotada”

Política

La candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll, participó este lunes en el plenario de la lista 404 y apuntó contra la fórmula del Frente Amplio (FA) por la posición que tienen sobre el plebiscito de la seguridad social.

La exdirigente sindical dijo que es “central ver como se posiciona el FA y los candidatos”.

“Sería muy contradictorio tener un candidato a presidente en contra y una candidata a vicepresidenta a favor. Si el FA no termina tomando posición, ya sabemos que la libertad de acción es algo que todas las personas tenemos al momento de tomar una decisión y optar. No es algo que nos da el partido y necesitamos poner este debate arriba de la mesa. Lo que tiene que ver con allanamiento nocturno y las líneas programáticas en cada una de las áreas. Pero bueno, por ahora, no hemos tenido una respuesta satisfactoria”, cuestionó Ripoll, quien agregó que después de 35 años “está totalmente agotada la gestión departamental en Montevideo”.

“Objetivamente está gestión, que recauda US$ 2 millones por día, fracasó. Los montevideanos necesitan un cambio. De la misma forma que a nivel nacional se apostó a un cambio que el país necesitaba, tenemos que trabajar de la misma forma y ofrecerle una buena propuesta a los montevideanos. Para que realmente decidan cambiar”, opinó Ripoll.

Según informaron desde el Partido Nacional, la candidata a vicepresidenta fue invitada por el Congreso Judío Mundial y por la Cámara de Diputados de Argentina a Buenos Aires para participar en el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo, a realizarse 17 y 18 de Julio en dicha ciudad.

El encuentro en la ciudad de Buenos Aires tendrá lugar en vísperas del 30 aniversario del atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

