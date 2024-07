Ripoll dejó presidencia de Federación de Municipales y apuntó contra Orsi, Cosse y el FA

Política

La ahora candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional (PN), Valeria Ripoll, abandonó este viernes la presidencia de la Federación Nacional de Municipales, cargo que todavía ocupaba pese a haber abandonado la militancia sindical en agosto de 2023 cuando se abocó a lo político partidario.

En declaraciones a Subrayado, destacó que “dentro de las distintas responsabilidades que ha tenido en el movimiento sindical la que más le ha llegado es la de la Federación de Municipales”, en particular por su complejidad y necesidad de articulación.

“Es un día muy emocionante, pero de mucha alegría también”, resumió la dirigente política.

Sin embargo, Ripoll también aprovechó para hacer campaña electoral y criticó la gestión tanto de Yamandú Orsi como de Carolina Cosse al frente de las intendencias de Canelones y Montevideo.

“Han tenido dos muy malas gestiones. Lo de Montevideo es evidente. No ha podido con ninguno de los grandes temas de los servicios municipales. No pudo con la limpieza, con el alumbrado, con el tránsito. Si los cometidos fundamentales de conducir un departamento una candidata a vicepresidenta [Cosse] no pudo cumplirlos, menos el rol al que hoy se está presentando”, apuntó Ripoll.

En el caso de Orsi, la integrante de la fórmula presidencial del PN dijo que en su gestión deja “déficit más alto en la historia de la Intendencia de Canelones”.

“Además, se ha utilizado la herramienta de la designación directa para los dirigentes de otros partidos que han definido sumarse a su sector. Entonces, cuando llevás gestiones departamentales de esta forma, está claro que no podés asumir la responsabilidad de un gobierno nacional”, cuestionó.

Ripoll también criticó que el Frente Amplio (FA) —que dio libertad de acción a sus sectores— no haya “tenido la capacidad de tomar una decisión si van a respaldar el plebiscito por la seguridad social, en el que se va la vida del país”.

“Si se aprueba va a haber que subir impuestos, destinar gran cantidad de recursos a contrapelo de lo que son las prioridades que tiene el país hoy: primera infancia, pobreza infantil. Si los recursos se van a ir para pago de jubilaciones y se elimina el ahorro individual, las AFAPs, la situación es bastante compleja. La libertad de acción ya no es respuesta. Todos los ciudadanos tenemos libertad de acción, no nos la tiene que dar un partido. Por lo tanto, hay que tener un compromiso para con el país y es una posición que el FA todavía no ha podido dar”, afirmó.

