Ripoll criticó “bajeza” de exponer sus deudas y Delgado planteó campaña “libre de humo”

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, se volvió a defender de las críticas por su nuevo rol en la campaña de cara a las elecciones de octubre, y entre otros asuntos apuntó a la información que surgió acerca de que figura como deudora irrecuperable en dos entidades financieras.

“Entiendo que a algunos les cueste mucho asimilar que una trabajadora, que es lo que he sido toda mi vida, una mujer trabajadora, esté hoy en esta posición, con esta candidatura”, declaró este miércoles en rueda de prensa, luego de la reunión que mantuvo junto al candidato presidencial, Álvaro Delgado, con la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio.

Así, negó otra vez que fuera deudora irrecuperable y criticó que se la haya cuestionado por ello. “La verdad que ese nivel de bajeza, a tres días de haber sido las elecciones y de que yo fuera proclamada candidata, la verdad que creo que marca lo que va a ser —por parte de algunos— el perfil de la campaña electoral”, afirmó.

“Yo prefiero una campaña que hable de propuestas, de las necesidades de la gente”, enfatizó la candidata a vicepresidenta.

Al respecto, Delgado también manifestó que la campaña por parte del Partido Nacional será “libre de humo”. “No vamos a hacer una campaña ni de enchastre ni de entrar en temas personales, ni de entrar en descalificaciones. Estamos muy convencidos de lo que estamos defendiendo, tenemos propuestas”, aseveró el exsecretario de Presidencia.

El archivo

Por otro lado, la fórmula nacionalista fue consultada también acerca del pasado sindicalista de Ripoll y cómo eso influye en su actualidad en el partido.

“Hay posiciones que tenían que ver con la representación de los trabajadores y sus decisiones, no de la posición personal de Valeria. La mayoría de las cosas que he planteado mantengo lo que pienso; en otras he reconocido, y no ahora por ser la candidata a vice”, sentenció la exdirigente sindical sobre sí misma.

Así, volvió a referirse a que se equivocó con su postura sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Tampoco se puede pasar por alto que yo, siendo parte del movimiento sindical, siempre fui muy crítica con muchas definiciones, y con el perfil pro Frente Amplio que ha tenido siempre el movimiento sindical en cuanto a la falta de independencia de clase; por tanto, creo que resisto archivo”, aseveró.

