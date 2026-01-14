Policiales

Río Negro: se enfrentó a mano armada a un lagarto en la playa y terminó en el hospital

Un joven de 22 años sufrió Una herida de arma blanca, lesión accidental producida en circunstancias singulares.

Según informa la Jefatura de Policía de Río Negro, el hombre se encontraba en la zona de la playa Los Arrayanes, balneario fluvial sobre el río Negro, frente a la ciudad de Mercedes.

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar luego de recibir un llamado, el joven explicó que había empuñado un machete con la intención de ahuyentar a un lagarto. Mientras lo hacía resbaló y se hizo un corte de unos cinco centímetros en la pierna derecha, por encima de la rodilla.

Los uniformados le aplicaron un torniquete para contener la hemorragia y lo trasladaron al Hospital de Mercedes, donde quedó ingresado en la sala de emergencias.