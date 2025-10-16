Río Negro: “precoz” conductor de solo 2 años debutó con accidente

Curiosidades

El pasado domingo, el departamento de Río Negro fue escenario de un accidente de tránsito de características singulares: el único “conductor” involucrado carecía de libreta de chofer, algo natural dado que solo tiene 2 años.

Según informara el medio local Río Negro Ahora, el hecho ocurrió sobre las 14:00 horas en el balneario Las Cañas.

En ese momento, una familia gozaba de un día apacible: los adultos preparaban un asado, mientras los niños jugaban cerca. Sin embargo, la paz se vio perturbada por un hecho inesperado: uno de los pequeños, de solo dos años, se las ingenió para encender la camioneta familiar y ponerla en marcha. El vehículo se movió unos cinco metros y acabó zambulléndose en el agua, cerca de la heladería del paraje.

De acuerdo con el citado medio, la primera persona que notó el movimiento del vehículo fue la madre del niño, quien intentó detenerlo y sufrió un golpe en una pierna. Luego, el padre se metió al agua y rescató al pequeño, quien por fortuna no tenía otro daño que un gran susto.

Horas más tarde se procedió al retiro de la camioneta.