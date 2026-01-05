Rigen desde este lunes los nuevos precios del boleto en Montevideo: los detalles

Montevideo Portal
Los nuevos precios del boleto de transporte urbano en Montevideo rigen desde este lunes 5 de enero.
La resolución de la Intendencia de Montevideo (IM) fue comunicada el pasado viernes. “El ajuste, que promedia $ 2 en todo el sistema, es el mínimo necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera”, sostuvo el gobierno departamental en un comunicado.
Por su parte, la IM señaló que se mantiene la devolución al usuario frecuente y a quienes sean beneficiarios de la tarjeta TUS del Ministerio de Desarrollo Social.
Estos son los nuevos precios para las diferentes categorías:
- 1 hora: $ 52 con pago electrónico, $ 64 (común o una hora) con pago en efectivo.
- 2 horas: $ 78 con pago electrónico, $ 97 con pago en efectivo.
- Jubilado Cat. A: $ 14 con pago electrónico, $ 17 con pago en efectivo.
- Jubilado Cat. B: $ 23 con pago electrónico, $ 26 con pago en efectivo.
- Estudiante Cat. A: $ 28,50.
- Estudiante Cat. B: $ 39,90.
- Zonal: $ 27 con pago electrónico, $ 34 con pago en efectivo.
- Céntrico: $ 38 con pago electrónico, $ 48 con pago en efectivo.
- Prepago nominado (abono institucional): $ 46,80.
- Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $ 78 con pago electrónico, $ 97 con pago en efectivo.
- Combinación Metropolitana: $ 80.
