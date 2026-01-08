Locales

Rige desde el miércoles 7 la nueva tarifa para el transporte interdepartamental

Montevideo Portal

El boleto interdepartamental tuvo un aumento del 2% promedio desde el pasado miércoles 7 de enero.

En concreto, la suba es de 2,069% y entró en vigor desde las 00:00 del miércoles.

De acuerdo con el decreto, firmado por la presidenta en ejercicio Carolina Cosse el pasado 31 de diciembre de 2025, corresponde un aumento salarial nominal de 3,30% en función de lo establecido por el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, se nombra como argumento un “ajuste en el factor de ocupación”, que pasa de 66,5% a 66%.

En función de estas variables el Ministerio de Transporte (MTOP) entendió que “corresponde modificar” la tarifa de servicios interdepartamentales.

A su vez, también se determinó una suba en los servicios de embarque en la Terminal de Ómnibus de Tres Cruces únicamente para las líneas de larga distancia.

A continuación, el decreto del Poder Ejecutivo:

Decreto Suba Tarifa Boleto Interdepartamental MTOP by Montevideo Portal

