Rige alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes”: las zonas afectadas

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que este domingo rige una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.

De acuerdo con el organismo, un “frente semi-estacionario” afecta al país, lo que genera tormentas, algunas “puntualmente fuertes”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, indica Inumet.

El instituto aseguró que continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. Inumet prevé actualizar su alerta a las 18:00 de este domingo.

Las zonas afectadas:

Durazno: Baygorria, Centenario y Feliciano.

Flores: Andresito.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir y Tambores.

Río Negro: Todo el departamento.

Soriano: Mercedes.

Tacuarembó: Achar, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola y Rincón del Bonete.

