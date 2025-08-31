Locales

Rige alerta amarilla por tormentas en parte del país, ¿a qué localidades afecta?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una advertencia de nivel amarillo por tormentas, que rige desde las 12:00 horas y se actualizará a las 15:00 horas.

Según informó el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el territorio, generando tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes.

En las zonas donde se desarrollen se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, rachas de viento fuertes y ocasional caída de granizo. Inumet indicó que, durante la vigencia del aviso, se esperan mejoras temporarias.

Las localidades incluidas son:

Artigas: todo el departamento.

todo el departamento. Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú. Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young. Rivera: Masoller.

Masoller. Salto: todo el departamento.

todo el departamento. Soriano : Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes, Palmitas y Villa Soriano. Tacuarembó: Arerunguá y Tambores.

El pronóstico se encuentra en monitoreo y puede actualizarse en las próximas horas.