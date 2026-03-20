Riesgos “altos”: ¿qué dice auditoría del MEF a una dirección del Ministerio de Ambiente?

Política

Montevideo Portal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una auditoría sobre la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. El objetivo era, precisamente, evaluar tres aspectos: la eficacia de los controles y la calidad de la información generada por el Área de Control y Desempeño Ambiental en relación con los procesos de inspecciones ambientales; la gestión de emergencias y denuncias, y la aplicación de sanciones.

El informe encontró riesgos “altos” en dos categorías, las de “debilidades en la ejecución y seguimiento de las inspecciones” y “debilidades en la gestión y registro de la información”. Las otras tres que fueron analizadas —“atención y seguimiento de las denuncias”, “atención de emergencias ambientales” y “sanciones”— presentaron riesgos de carácter “medio”.

La auditoría se realizó entre el 1º de enero de 2024 y el 1º de octubre de 2025, entre los gobiernos de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi.

Principales hallazgos

De esta manera, la publicación concluye que existen “debilidades” en los controles implementados sobre las inspecciones ambientales realizadas a los sujetos de control y en la calidad y consistencia de la información que se genera.

“Se constató que los mecanismos de supervisión y monitoreo actualmente implementados no resultan suficientes para garantizar una cobertura efectiva de los sujetos de control, en concordancia con la periodicidad y los criterios de riesgo establecidos, sumado a las limitaciones de tipo logístico y de disponibilidad de recursos técnicos, asociadas a la concentración de personal en Montevideo y a las dificultades operativas para realizar inspecciones en el interior del país”, detalla el documento del MEF.

En materia de denuncias, se constataron “falencias en el registro, asignación y seguimiento”, debido a la “falta de un sistema integrado de gestión y de controles formales sobre plazos y prioridades”.

En lo que respecta a la atención de emergencias ambientales, el organismo “presenta debilidades en su gestión”, ya que no cuenta con un sistema “que asegure la atención oportuna de incidentes fuera del horario de oficina”. Tampoco hay un protocolo actualizado ni “instancias regulares de capacitación y simulacro del personal afectado a esta tarea”, señala la auditoría.

Finalmente, con relación a la aplicación de sanciones, el informe halló que varios factores —entre ellos la falta de un sistema consolidado que vincule denuncias, inspecciones y sanciones— afectan la “capacidad institucional” para hacer un seguimiento “completo” de los casos, evaluar reincidencias y “verificar el cumplimiento efectivo de las sanciones aplicadas”.

El informe completo, disponible en la página web del Ministerio de Economía, se puede leer a continuación:

2026 MinisterioDeAmbiente-DireccionNacionalDeCalidadYEvaluaciónAmbiental DINACEA by Montevideo Portal

Montevideo Portal