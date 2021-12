Richard Read superó la covid-19 "sin sobresaltos" gracias a las tres dosis

Luego de haber contraído covid-19 el pasado 13 de diciembre, Richard Read anunció este domingo 26 que logró superarlo y ya le dieron el alta.

"Las tres vacunas me permitieron llevar los 14 días sin sobresaltos", escribió en Twitter el sindicalista, quien agradeció a "los vecinos tuiteros que se interesaron" por su salud.

El dirigente sindical, que se había realizado un hisopado "por precaución" ante un resfrío y luego dio positivo, indicó que lo "arropó" el apoyo de su familia y amigos durante el tiempo que cursó la enfermedad.

"Gracias a todos ALQLyE", finalizó Read.

Buen Dia,finalice mi periodo d Covid,Hoy me dieron el Alta.Las 3 Vacunas me permitieron llevar los 14 días sin sobresaltos. Mi Agradecimiento con los vecinos Tuiteros q se interesaron x mi Salud, Gracias!! El apoyo d mi Flia y Amigos me arroparon c/ afectos Gracias a todos ALQLyE