Richard Read fue furor en las redes sociales argentinas por un discurso de hace cinco años

En 2013, el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) Richard Read brindó un encendido discurso en el acto por el 1º de mayo. "No quiero al atorrante, al vago, al lumpen. No quiero eso en mi sindicato, quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, es el que más laburantes tiene abajo", dijo entonces. Entre otras frases, agregó: "No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o vaya y haga como que labura".

El video, aunque viejo para nuestro país, fue compartido miles de veces en Argentina en los últimos días y llegó a ser noticia en medios de ese país. El diario La Nación tituló: "El discurso viral de un sindicalista uruguayo".

Según el periódico argentino, la divulgación del video en las redes fue hecha por disidentes del Frente Amplio, aunque prendió especialmente en Argentina.

El propio Read se hizo eco de la publicación a través de Twitter. "Me alegró mucho que vieran el video pero lo que me alegró es ver que en dos días 80.000 visitas se identificaran con un discurso que habla de la cultura al trabajo y la ética", opinó.

La viralización del clip le valió incluso ser entrevistado por medios argentinos, Cadena 3 publicó una nota titulada "Cómo piensa el sindicalista uruguayo que es furor en redes", en la que Read afirma: "Vivimos un mundo muy cambiante y en Uruguay tengo la sensación que se duerme la siesta: hay que insistir para que la educación sea la tapa del libro, nuestros chicos no se educan preparándolos para el mercado laboral".

En esta línea, Read tiene la frase "Basta del Uruguay de las Siestas Largas" en su biografía de Twitter.

La Nación incluso agrega que Read está recibiendo ofertas de sectores para postularse a cargos electivos en el 2019, por lo que esta viralización por parte de algunos quizá no sea tan casual.