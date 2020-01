Ricardo Pérez: “El hecho de ser policía representa un blanco que cualquier delincuente ve”

Policiales

El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, se reunirá este lunes con los diferentes sindicatos policiales, luego de una serie de episodios violentos que sufrieron cuatro funcionarios policiales.

El primero se dio el miércoles, donde un efectivo fue asesinado, y el último este domingo por la tarde, cuando un oficial fue herido en la cabeza y una pierna, pero se encuentra fuera de peligro.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo le pidió el encuentro a Pérez luego de estos episodios. El jefe dijo este domingo a declaraciones a la prensa que se está "viviendo un momento de mucha violencia" por parte de los delincuentes, que buscan hacerse de las armas de reglamento y los chalecos antibalas.

"Estamos viviendo un momento de mucha violencia por parte de delincuentes. Indudablemente, los delincuentes actúan con violencia hacia policías uniformados", comentó.

Consultado sobre medidas que se pueden tomar, Pérez señaló que los policías ya han recibido advertencias sobre el porte de armas "y andar por lugares seguros".

"Los cuidados, por más que sean, quedan de lado porque el hecho de ser policía, y estar uniformado, representa un blanco que cualquier delincuente ve", señaló.

Pérez también dijo que el policía tiene el derecho de no portar el arma si no está uniformado. "Muchos policías viajan, y van al servicio, de particular y se uniforman en el lugar de trabajo", sentenció.

Montevideo Portal