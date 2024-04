Rey sobre casa de piedra demolida en Portezuelo: “No tenía el suficiente valor cultural”

Locales

Tras la nota divulgada por Montevideo Portal sobre la casa-cueva de piedra que fue demolida por la Intendencia de Maldonado, que relataba la versión de los propietarios por muchos años de la vivienda ubicada en playa Portezuelo, el director general de la Comisión de Patrimonio, William Rey, aclaró su punto de vista sobre lo acontecido.

Luego de comunicarse con Montevideo Portal, Rey reconoció que recibió una carta por parte de Ricardo Milberg, quien solicitaba que la Casa Escultura fuera declarada Monumento Histórico Nacional del Uruguay para evitar que la comuna departamental demoliera la propiedad.

Sin embargo, el jerarca del Ministerio de Educación y Cultura quiso aclarar que “hubo inexactitudes en lo declarado por Milberg a Montevideo Portal”.

Milberg sostuvo que, ante la inminente decisión de demoler la casa, le envió una carta a Rey y le entregó una replica de ese documento al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Ocean Park.

No obstante, dijo que “ninguno de los dos se molestó en ver el lugar, ni manifestaron ningún tipo de interés”.

En tanto, Rey dijo que después de que el hombre presentara la nota (ver documento), lo llamó por teléfono para solicitarle consejos para encaminar la declaración de la casa hecha de rocas y piedras como Monumento Histórico Nacional.

“Le dije que presentara toda la información que tuviese sobre la casa: fotografías, una memoria, entre otras cosas. Eso fue presentado más o menos, y yo le pasé esa información al departamento de Arquitectura. El caso se estudió y llegó a la conclusión de que no tenía los suficientes valores de singularidad o excepcionalidad, o el valor cultural necesario, para la declaratoria de Monumento Histórico Nacional”, explicó Rey.

En esta línea, el jerarca añadió que el informe del departamento de Arquitectura fue elevado a la Comisión de Patrimonio para que lo tratara.

“La Comisión lo trató y coincidió plenamente con el informe del departamento de Arquitectura. Finalmente, le comuniqué a Milberg que no hubo lugar a la declaratoria por no encontrar las suficientes razones”, explicó Rey a Montevideo Portal.

“No es verdad que no hubo interés. Todo lo que solicitó se lo tramitamos y fundamentamos. La demolición ya estaba muy cerca, pero sí hubiera sido un sí, yo me hubiera movido para frenarla. Pero con un no a la declaración de Monumento Histórico Nacional, yo no podía hacer nada. Más allá de la conclusión, todo el proceso se cumplió y se hizo con urgencia porque se sabía el estado de situación (la demolición inminente) y se pretendía llegar antes que se derribe la casa”, dijo Rey.

