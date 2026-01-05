Internacionales

Revelaron cifra de cuántos soldados de EE. UU. entraron a Caracas para capturar a Maduro

Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, este lunes 5 de enero.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante en la madrugada del sábado, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder izquierdista, acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.

“Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, dijo Hegseth en un acto en el estado de Virginia.

Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, mientras que Cuba reconoció que 32 ciudadanos suyos murieron en el ataque.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York el lunes. El mandatario es acusado de narcotráfico y corrupción, mientras que la diputada fue incluida en el proceso por participar, presuntamente, de actividades ilícitas.

Maduro prestó una breve declaración ante la Justicia de Nueva York y tanto él como su esposa fueron citados para el próximo 17 de marzo. “Sigo siendo el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra y no soy culpable”, indicó el mandatario.

“Me considero un prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, declaró Maduro, y aseguró que es “un hombre decente”. “Sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó frente al juez Alvin Hellerstein.