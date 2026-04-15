Retroexcavadora ocasionó una fuga de gas en Tres Cruces; Policía evacuó edificios cercanos

Policiales

Montevideo Portal

Una fuga de gas en la vía pública se registró en la tarde de este miércoles, en Montevideo.

El hecho se dio en la intersección de las calles La Paz y Requena, en el barrio Tres Cruces. Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, la fuga surgió porque una retroexcavadora accidentalmente rompió una tubería subterránea.

Cerca de la hora 16:30, personal del Departamento de Materiales Peligrosos de Bomberos se presentó en la escena y constató la avería de la cañería.

Ante esta situación, los efectivos dieron aviso a la empresa que realizaba tareas en la zona.

Mientras la situación se resolvía, personal de la Policía desalojó, de forma preventiva, las viviendas cercanas al lugar del hecho y estableció un perímetro de seguridad.

Luego, la empresa que suministra el gas envió a funcionarios para que controlaran la fuga, por lo que realizaron el estrangulamiento de la tubería afectada y lograron detener la pérdida.

Por último, el personal de Bomberos realizó mediciones con equipos de detección de gases y no se registraron “niveles peligrosos en el ambiente circundante”.

Según informaron desde Bomberos, no hubo personas lesionadas.

Montevideo Portal