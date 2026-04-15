Retroexcavadora ocasionó una fuga de gas en Tres Cruces; Policía evacuó edificios cercanos

Montevideo Portal
Una fuga de gas en la vía pública se registró en la tarde de este miércoles, en Montevideo.
El hecho se dio en la intersección de las calles La Paz y Requena, en el barrio Tres Cruces. Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, la fuga surgió porque una retroexcavadora accidentalmente rompió una tubería subterránea.
Cerca de la hora 16:30, personal del Departamento de Materiales Peligrosos de Bomberos se presentó en la escena y constató la avería de la cañería.
Ante esta situación, los efectivos dieron aviso a la empresa que realizaba tareas en la zona.
Mientras la situación se resolvía, personal de la Policía desalojó, de forma preventiva, las viviendas cercanas al lugar del hecho y estableció un perímetro de seguridad.
Luego, la empresa que suministra el gas envió a funcionarios para que controlaran la fuga, por lo que realizaron el estrangulamiento de la tubería afectada y lograron detener la pérdida.
Por último, el personal de Bomberos realizó mediciones con equipos de detección de gases y no se registraron “niveles peligrosos en el ambiente circundante”.
Según informaron desde Bomberos, no hubo personas lesionadas.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]